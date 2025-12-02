Μεγάλο διπλό των Μάβερικς στο Ντένβερ - Οι Τζαζ σόκαραν τους Ρόκετς

Οι Ντάλας Μάβερικς άλωσαν την έδρα των Ντένβερ Νάγκετς επικρατώντας με 121-131, ενώ οι Γιούτα Τζαζ πανηγύρισαν μεγάλη νίκη κόντρα στους Χιούστον Ρόκετς με 133-125.

Στο Ντένβερ, οι Νάγκετς υποδέχθηκαν τους Μάβερικς, με τους Τεξανούς να παίρνουν ένα μεγάλο διπλό, κάνοντας τρομερή δεύτερη και τέταρτη περίοδο, για να πανηγυρίσουν την έβδομη νίκη τους (7-15 το ρεκόρ τους).

Ο Άντονι Ντέιβις με 32 πόντους, 13 ριμπάουντ και 4 ασίστ ήταν ο κορυφαίος των νικητών, με τον Νίκολα Γιόκιτς να καταγράφει ακόμη ένα triple double με 29 πόντους, 20 ριμπάουντ και 13 ασίστ.

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Στο Σολτ Λέικ, οι Τζαζ φιλοξένησαν τους Ρόκετς, με τους γηπεδούχους να παίρνουν μια μεγάλη νίκη, αφού οι φιλοξενούμενοι «ξύπνησαν» αργά στο ματς και δεν κατάφεραν να κάνουν την ανατροπή.

Ο Κιγιόντε Τζορτζ με 28 πόντους, 4 ριμπάουντ και 8 ασίστ, ηγήθηκε για τους Γιούτα Τζαζ, με τον Αλεπέρν Σενγκούν να είναι ο κορυφαίος των Ρόκετς έχοντας 31 πόντους, 8 ριμπάουντ και 14 ασίστ.

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