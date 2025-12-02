Οι Μάτζικ με τρομερό Μπέιν «βύθισαν» και άλλο τους Μπουλς

Οι Ορλάντο Μάτζικ πήραν το ντέρμπι κόντρα στους Σικάγο Μπουλς (125-120), έχοντας σε τρομερή κατάσταση τον Ντέσμοντ Μπέιν.

Οι Μάτζικ, έκαναν καλύτερη εκκίνηση και κλείσιμο στο ματς, καθώς στην τελευταία περίοδο έτρεξαν επί μέρους 40-35 για να φτάσουν στη νίκη, που βελτιώνει το ρεκόρ τους στο 13-8.

Aντίθετα, οι Μπουλς μετά το εντυπωσιακό ξεκίνημά τους, έχουν σερί κακών αποτελεσμάτων και πλέον έχουν πέσει στο 9-11, χάνοντας ακόμη περισσότερο έδαφος στην «μάχη» για τα playoffs.

Ο Ντέσμοντ Μπέιν με 37 πόντους, 6 ριμπάουντ και 5 ασίστ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής των Ορλάντο Μάτζικ, με τον Τζος Γκίντι να ξεχωρίζει για τους Σικάγο Μπουλς με 22 πόντους, 9 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

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