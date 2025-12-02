Οι Χιτ έριξαν ηχηρό «χαστούκι» στους Κλίπερς

Οι Μαϊάμι Χιτ με επιβλητική εμφάνιση έκαναν περίπατο απέναντι στους Λος Άντζελες Κλίπερς, επικρατώντας με 140-123

Οι γηπεδούχοι έδειξαν από την αρχή τις διαθέσεις τους, κλείνοντας το πρώτο ημίχρονο προηγούμενοι με 35-24, ενώ πήγαν στα αποδυτήρια για το ημίχρονο με προβάδισμα 20 πόντων (76-66).

Οι Χιτ συνέχισαν με τον ίδιο ρυθμό και στο τρίτο δωδεκάλεπτο, όπου με επί μέρους 38-26, εκτόξευσαν την διαφορά στο +32 (114-82), με τους γηπεδούχους να φτάνουν με άνεση στη νίκη, αν και έριξαν ρυθμό στην τέταρτη περίοδο.

Ο Μπαμ Αντεμπάγιο με 27 πόντους, 14 ριμπάουντ και 3 ασίστ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής των νικητών, ενώ για τους ηττημένους διακρίθηκε ο Καουάι Λέοναρντ με 36 πόντους και 7 ασίστ.

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