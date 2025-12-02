Άνετο πέρασμα των Καβαλίερς από την Ιντιάνα

Οι Κλίβελαντ Καβαλίερς έστησαν πάρτι στην έδρα των Ιντιάνα Πέισερς, επικρατώντας με 119-135.

Οι Καβαλίερς μπήκαν με ορμή στην αναμέτρηση και προηγήθηκαν με 25-37 στην λήξη της πρώτης περιόδου, διατηρώντας το προβάδισμα των 12 πόντων μέχρι το τέλος του ημιχρόνου (54-66).

Στο τρίτο δωδεκάλεπτο οι Πέισερς, επιχείρησαν να κάνουν την αντεπίθεσή τους, όμως οι Καβαλίερς βρήκαν τις απαντήσεις, πάτησαν ξανά... γκάζι και «τελείωσα» τον αγώνα, φτάνοντας σε μια άνετη νίκη.

Ο Ντόνοβαν Μίτσελ με 43 πόντους, 9 ριμπάουντ και 6 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους Καβαλίερς, με τον Πασκάλ Σιάκαμ να ξεχωρίζει για τους Πέισερς έχοντας 26 πόντους, 7 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

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