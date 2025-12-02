Οι Πίστονς συνεχίζουν την ξέφρενη πορεία τους

Οι Ντιτρόιτ Πίστονς παραμένουν στην κορυφή της ανατολικής περιφέρειας, επικρατώντας και των Ατλάντα Χοκς με 99-98.

Οι φιλοξενούμενοι προέβαλαν σθεναρή αντίσταση στους Πίστονς, όμως τα «Πιστόνια» την φετινή σεζόν δείχνουν έτοιμα να φτάσουν μέχρι τέλους, πανηγυρίζοντας την 17η νίκη τους (17-4 το ρεκόρ τους).

Οι Χοκς από την πλευρά τους, πάλεψαν μέχρι το φινάλε και η ήττα από τους Πίστονς τους έριξε στο 13-9, όμως παραμένουν σε τροχιά επιστροφής στα playoffs, πραγματοποιώντας πειστικές εμφανίσεις.

Ο Κέιντ Κάνινγκχαμ με 18 πόντους, 8 ριμπάουντ και 8 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους νικητές, με τον Τζέιλεν Τζόνσον να ξεχωρίζει για τους Χοκς, έχοντας 29 πόντους, 13 ριμπάουντ και 7 ασίστ.

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