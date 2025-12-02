Γιάννης και Κέβιν Πόρτερ ήταν συγκλονιστικοί αλλά οι Ουίζαρντς σόκαραν τους Μπακς

Ο Έλληνας σούπερ σταρ δεν κατάφερε να αποτρέψει την ήττα-σοκ των «Ελαφιών» από τους πρωτευουσιάνους, που έκαναν ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο (129-126).

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ολοκλήρωσε την αναμέτρηση έχοντας 26 πόντους, 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ σε 32 λεπτά συμμετοχής, με 10/16 δίποντας και 6/11 βολές.

Πολύ καλό ματς έκανε και ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ, που είχε 30 πόντους, 4 ριμπάουντ και 5 ασίστ, όμως οι Μπακς επιβεβαίωσαν την κακή κατάστασή τους, γνωρίζοντας την ήττα από την χειρότερη ομάδα της Ανατολής.

Το ματς

Οι Μπακς ήταν σαφώς ανώτεροι στο πρώτο ημίχρονο, καθώς προηγήθηκαν με 28-34 στην λήξη της πρώτης περιόδου και πήγαν στα αποδυτήρια για το ημίχρονο έχοντας προβάδισμα οκτώ πόντων (58-66).

Στο δεύτερο μέρος, όμως η εικόνα του αγώνα άλλαξε, με τους Ουίζαρντς να «μυρίζουν αίμα» κάνοντας την αντεπίθεσή τους, για να φτάσουν στην ανατροπή και να πανηγυρίσουν μια μεγάλη νίκη.

Αυτή ήταν η τρίτη νίκη των Ουίζαρντς την φετινή σεζόν (3-16 το ρεκόρ τους), ενώ οι Μπακς γνώρισαν την 13η ήττα τους και πλέον έχουν ρεκόρ 9-13 που τους βγάζει ακόμη και εκτός του play in tournament...

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