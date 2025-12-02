Ενισχύεται με τον NBAερ Κόρι Τζόζεφ η Μονακό!

Μεταγραφική ενίσχυση από το ΝΒΑ θα έχει η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, που ήρθε σε συμφωνία με τον πολύπειρο γκαρντ Κόρι Τζόζεφ.

O 34χρονος Καναδός πόιντ γκαρντ, με την πλούσια θητεία στο NBA, έχει έρθει σε συμφωνία με τους Μονεγάσκους και ετοιμάζεται να αγωνιστεί για πρώτη φορά στην Ευρώπη.

Για να ολοκληρωθεί όμως η μεταγραφή του έμπειρου καλαθοσφαιριστή, η Μονακό θα πρέπει να λύσει το θέμα με την απαγόρευση μεταγραφών που της έχει επιβληθεί μέχρι να εξοφλήσει ή να έρθει σε διακανονισμό σε όσους οφείλει ποσά.

Ο Κόρι Τζόζεφ επιλέχθηκε στο Νο29 του draft το 2011 από τους Σαν Αντόνιο Σπερς, ενώ ακολούθησαν τα περάσματα από Τορόντο Ράπτορς, Ιντιάνα Πέισερς, Σακραμέντο Κινγκς, Ντιτρόιτ Πίστονς, Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς και Ορλάντο Μάτζικ.

Ο Καναδός γκαρντ στο NBA, μέτρησε κατά μέσο όρο 6.7 πόντους, 2.4 ριμπάουντ και 2.9 ασίστ σε 866 παιχνίδια.