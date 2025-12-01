«Εξετάζουν τον Άντονι Ντέιβις οι Μπουλς»

Σύμφωνα με το ESPN, οι Σικάγο Μπουλς εξετάζουν το ενδεχόμενο να καταθέσουν πρόταση στους Ντάλας Μάβερικς για ανταλλαγή του Άντονι Ντέιβις.

Σύμφωνα με το ESPN, οι Μπουλς εξετάζουν την περίπτωση του Άντονι Ντέιβις των Ντάλας Μάβερικς, τον οποίο θεωρούν ως ιδανική λύση για να ενισχύσουν τη ρακέτα σε άμυνα και επίθεση.

Ο Ντέιβις να σημειώσουμε πως είναι γεννημένος στο Σικάγο, έχοντας πολύ καλούς δεσμούς γενικά με την πόλη, κάτι που υπολογίζουν οι Μπουλς.

Παρά το ενδιαφέρον για μια τόσο ηχηρή κίνηση, πηγές μέσα από την ομάδα τόνισαν πως οι Μπουλς δεν πρόκειται να ανταλλάξουν κανένα μέλος του νεανικού τους κορμού, εκτός κι αν πλησιάσουν αρκετά στο επίπεδο πραγματικού πρωταθλητισμού.

