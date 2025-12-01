Το ΝΒΑ Europe «απειλεί» τα εθνικά πρωταθλήματα: Μύθος ή πραγματικότητα;

Το τελευταίο διάστημα γίνεται πολλή κουβέντα για το αν και κατά πόσον η (διαφαινόμενη) έλευση του NBAEurope θα «πληγώσει» τα εθνικά πρωταθλήματα. Η απάντηση είναι κάτι παραπάνω από σαφής και έχει δοθεί από τα πιο επίσημα χείλη…

NBA Europe το μπασκετικό ανάγνωσμα, λοιπόν: η λίγκα του «Μαγικού Κόσμου» στην Ευρώπη αναμένεται να λάβει… σάρκα και οστά στο εγγύς μέλλον και, όπως είναι λογικό, έχει προκαλέσει πληθώρα ερωτημάτων.

Ωστόσο, πέραν των προφανών («Τι θα γίνει με την Euroleague;», «Ποιες ομάδες θ’ αγωνίζονται στο NBAEurope;» κτλ), τις τελευταίες ημέρες παρατηρείται και αναμοχλεύεται μία είδηση που αναφέρει πως τα εθνικά πρωταθλήματα κινδυνεύουν από το ΝΒΑ Εurope. Μάλιστα το εν λόγω ζήτημα έχει φτάσει έως και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με την Καρολίνα Μοράς να θέτει ερωτήματα για το νέο αυτό πρότζεκτ και τις προθέσεις του.

Ωστόσο πού βρίσκεται η αλήθεια; Υπάρχει όντως απτός κίνδυνος για τις εθνικές λίγκες εξαιτίας της επικείμενης παρουσίας του ΝΒΑ στην από εδώ πλευρά του Ατλαντικού;

Η απάντηση είναι κάτι παραπάνω από προφανής και δεν χρειάζεται τίποτα περισσότερο από το να παρακολουθεί κανείς απλά την επικαιρότητα.

Γιατί το λέμε αυτό;

Γιατί τόσο ο γενικός διευθυντής του NBA Europe, Γιώργος Αϊβάζογλου, όσο και ο αναπληρωτής κομισάριος του NBA, Μαρκ Τέιτουμ, έχουν δηλώσει επισήμως πως από τις 16 ομάδες που θα στηθούν στην αφετηρία τον Οκτώβριο του 2027 (όταν και θ’ ανοίξει τις πύλες του το NBA Europe) οι 4 θα προκύψουν μέσα από τα εθνικά πρωταθλήματα.

Πράγμα που καθιστά κάτι παραπάνω από σαφές πως το NBA Europe όχι απλά δε θέλει να εξαλείψει τις λίγκες της κάθε χώρας, αλλά δίνει ένα επιπλέον κίνητρο στις ομάδες των εθνικών πρωταθλημάτων, καθώς θα μπορούν να «βγουν» στο NBA Europe μέσω της εκάστοτε εγχώριας διοργάνωσης.

Αν αναλογιστούμε πως στο απώτερο μέλλον οι 16 ομάδες θ’ αυξηθούν, δεν αποκλείεται ακόμα περισσότεροι σύλλογοι να κυνηγούν την έξοδό τους στο NBA Europe μέσα από τα δικά τους πρωταθλήματα.

Μένει να φανεί αν αυτή ακριβώς η πρόθεση του NBA Europe θα γίνει αντιληπτή από τους πάντες ή όχι.

Και, αν όχι, γιατί…