Έντλερ-Ντέιβις: «Να συνεισφέρω στην ομάδα όσα περισσότερα μπορώ για να κερδίζουμε»

Ο Τζάστιν Έντλερ-Ντέιβις έκανε την πρώτη του προπόνηση με τον Ηρακλή και παραχώρησε δηλώσεις στην ιστοσελίδα της ομάδας.

Στις πρώτες του δηλώσεις, ο 27χρονος φόργουορντ δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό και την ανυπομονησία του να βοηθήσει τη νέα του ομάδα. «Έχω βρεθεί ξανά στη Θεσσαλονίκη, είναι όμορφη πόλη. Ανυπομονώ για ένα νέο ξεκίνημα, ανυπομονώ να κερδίσουμε παιχνίδια και να συνεισφέρω στην ομάδα όσα περισσότερα μπορώ. Είμαι ενθουσιασμένος και έτοιμος να ξεκινήσω» τόνισε αρχικά και συμπλήρωσε λέγοντας:

«Ξέρω ότι ο Ηρακλής είναι μια ομάδα, που δεν πραγματοποίησε καλό ξεκίνημα στη σεζόν, αλλά μετράει τέσσερις συνεχόμενες νίκες και θέλω να συνεισφέρω κι εγώ για να συνεχίσουμε να κερδίζουμε. Δεν γνωρίζω ακόμη πολλά πράγματα για τους συμπαίκτες μου, αλλά ανυπομονώ να τους συναντήσω και να εγκλιματιστώ στην ομάδα»

Μετά την Πορτογαλία, το Κόσοβο, τη Ρουμανία και τη Γερμανία θα αγωνιστεί σε ένα από τα πιο δυνατά πρωταθλήματα της Ευρώπης κι όπως τόνισε:«Είναι μια καινούργια πρόκληση, είμαι ευλογημένος που βρίσκομαι εδώ. Ανυπομονώ γι’ αυτό. Πάντα μου άρεσαν οι προκλήσεις. Προσαρμόζομαι εύκολα. Όπου κι αν βρέθηκα τα πήγα καλά και ανυπομονώ γι’ αυτό»

Περιγράφοντας τον τρόπο παιχνιδιού του, επεσήμανε: «Έχω υψηλά επίπεδα ενέργειας, είμαι ένας παίκτης που βάζω στην εξίσωση και τον κόσμο. Κάνω πετυχημένες ενέργειες. Ξέρω ότι παίζω πολύ δυνατά και πιστεύω ότι οι φίλαθλοι θα εκτιμήσουν την προσπάθειά μου»

Ολοκληρώνοντας τις πρώτες του δηλώσεις έστειλε το δικό του μήνυμα στους φίλους του Ηρακλή. «Ας το κάνουμε! Είμαι ενθουσιασμένος, που θα σας συναντήσω, παιδιά! Πάμε, είμαι εδώ!»