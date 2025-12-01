Άνετο απόγευμα για το Ψυχικό κόντρα στο Λαύριο

Το Ψυχικό ξεπέρασε εύκολα το εμπόδιο του Λαυρίου, επικρατώντας με 88-69 για την 10η αγωνιστική της Elite League. Σπουδαία εμφάνιση του Χέντερσον με 20 πόντους

Η δέκατη αγωνιστική της Elite League συνεχίστηκε σήμερα (1/12) με το Ψυχικό να επικρατεί του Λαυρίου Boderm με 88-69. Οι νικητές ανέβηκαν στο 7-3 μετά την τρίτη διαδοχική τους επιτυχία, ενώ οι ηττημένοι υποχώρησαν στο 4-6.

Η αγωνιστική δεν ολοκληρώθηκε, καθώς απομένουν τα παιχνίδια Δάφνη-Evertech Παπάγου (3/12) και ΑΓΕΧ-Vikos Φalcons (10/12).

Ψυχικό-Λαύριο Boderm 88-69

Διαιτητές: Στρέμπας-Μαρτινάκος-Σιδέρης (Γρίβα)

Δεκάλεπτα: 23-16, 44-42, 69-61, 88-69

Ψυχικό (Ρεμεντέλας): Γκόλαντας 8, Κουκάς, Μπουρνελές, Χέντερσον 20 (4), Δήμου, Αντωνάκης 12 (2), Καρράς 4, Γουέλς 15 (1), Ζορμπάς 11, Δημάκος 3 (1), Θεοδώρου 15 (3)

Λαύριο (Συμεωνίδης): Μακαρατζής 6 (1), Άντερσον 6, Παναγιωτόπουλος 1, Στασινός 5 (1), Σιγάλας, Προίσκος 7 (2), Τόλιας 8 (1), Καματερός, Καλόγηρος 4, Ματαλιωτάκης 13 (1), Λεφιού 17 (2), Μουτάφης 2

Αναλυτικά η 10η αγωνιστική:

Πέμπτη 27 Νοεμβρίου

Τρίκαλα Basket-Μαχητές Πειραματικό 97-103

Παρασκευή 28 Νοεμβρίου

Κόροιβος Αμαλιάδας-Νίκη Βόλου 96-78

Σάββατο 29 Νοεμβρίου

Σοφάδες-Πρωτέας Βούλας 60-82

ΝΕ Μεγαρίδος-Αιγάλεω 98-79

Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA-Πανερυθραϊκός 73-64

Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου

18:30 Ψυχικό-Λαύριο Boderm 88-69

Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου

Δάφνη-Evertech Παπάγου (YouTube / HellenicBF)

Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου

18:00 ΑΓΕΧ-Vikos Φalcons (YouTube / HellenicBF)

Η επόμενη αγωνιστική (11η)

Σάββατο 6 Δεκεμβρίου

17:00 Αιγάλεω-Σοφάδες

17:00 Πρωτέας Βούλας-ΑΓΕΧ

17:00 Νίκη Βόλου-Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA

17:00 Πανερυθραϊκός-Ψυχικό

17:00 Λαύριο Boderm-Δάφνη

17:00 Evertech Παπάγου-ΝΕ Μεγαρίδος

Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου

18:30 Μαχητές Πειραματικό-Κόροιβος Αμαλιάδας

Τρίτη 30 Δεκεμβρίου

17:00 Vikos Φalcons-Τρίκαλα Basket