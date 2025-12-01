Άνετο απόγευμα για το Ψυχικό κόντρα στο Λαύριο

Η δέκατη αγωνιστική της Elite League συνεχίστηκε σήμερα (1/12) με το Ψυχικό να επικρατεί του Λαυρίου Boderm με 88-69. Οι νικητές ανέβηκαν στο 7-3 μετά την τρίτη διαδοχική τους επιτυχία, ενώ οι ηττημένοι υποχώρησαν στο 4-6.
Η αγωνιστική δεν ολοκληρώθηκε, καθώς απομένουν τα παιχνίδια Δάφνη-Evertech Παπάγου (3/12) και ΑΓΕΧ-Vikos Φalcons (10/12).
Ψυχικό-Λαύριο Boderm 88-69
Διαιτητές: Στρέμπας-Μαρτινάκος-Σιδέρης (Γρίβα)
Δεκάλεπτα: 23-16, 44-42, 69-61, 88-69
Ψυχικό (Ρεμεντέλας): Γκόλαντας 8, Κουκάς, Μπουρνελές, Χέντερσον 20 (4), Δήμου, Αντωνάκης 12 (2), Καρράς 4, Γουέλς 15 (1), Ζορμπάς 11, Δημάκος 3 (1), Θεοδώρου 15 (3)
Λαύριο (Συμεωνίδης): Μακαρατζής 6 (1), Άντερσον 6, Παναγιωτόπουλος 1, Στασινός 5 (1), Σιγάλας, Προίσκος 7 (2), Τόλιας 8 (1), Καματερός, Καλόγηρος 4, Ματαλιωτάκης 13 (1), Λεφιού 17 (2), Μουτάφης 2
Αναλυτικά η 10η αγωνιστική:
Πέμπτη 27 Νοεμβρίου
Τρίκαλα Basket-Μαχητές Πειραματικό 97-103
Παρασκευή 28 Νοεμβρίου
Κόροιβος Αμαλιάδας-Νίκη Βόλου 96-78
Σάββατο 29 Νοεμβρίου
Σοφάδες-Πρωτέας Βούλας 60-82
ΝΕ Μεγαρίδος-Αιγάλεω 98-79
Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA-Πανερυθραϊκός 73-64
Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου
18:30 Ψυχικό-Λαύριο Boderm 88-69
Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου
Δάφνη-Evertech Παπάγου (YouTube / HellenicBF)
Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου
18:00 ΑΓΕΧ-Vikos Φalcons (YouTube / HellenicBF)
Η επόμενη αγωνιστική (11η)
Σάββατο 6 Δεκεμβρίου
17:00 Αιγάλεω-Σοφάδες
17:00 Πρωτέας Βούλας-ΑΓΕΧ
17:00 Νίκη Βόλου-Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA
17:00 Πανερυθραϊκός-Ψυχικό
17:00 Λαύριο Boderm-Δάφνη
17:00 Evertech Παπάγου-ΝΕ Μεγαρίδος
Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου
18:30 Μαχητές Πειραματικό-Κόροιβος Αμαλιάδας
Τρίτη 30 Δεκεμβρίου
17:00 Vikos Φalcons-Τρίκαλα Basket