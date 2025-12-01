Οι παίκτες του Παναθηναϊκού έδωσαν... φιλικό με το τμήμα του πινγκ - πονγκ (pic)

H ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR και ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος συναντήθηκαν σε ένα πραγματικά «πράσινο» απόγευμα στο Telekom Center Athens, παρουσία της κας Δέσποινας Γιαννακοπούλου.

Σε μια σπουδαία κίνηση προχώρησε η «πράσινη» οικογένεια το απόγευμα της Δευτέρας (1/12). H ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR και ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος συναντήθηκαν σε ένα πραγματικά «πράσινο» απόγευμα στο Telekom Center Athens, παρουσία της κας Δέσποινας Γιαννακοπούλου.



Οι αθλητές του τμήματος Πινγκ Πονγκ του Παναθηναϊκού, Γιώργος & Κωνσταντίνος Κωνσταντινόπουλος καθώς και ο προπονητής του Γυναικείου Τμήματος Πινγκ Πονγκ, Νίκος Ζέρβας, επισκέφθηκαν το Telekom Center Athens, όπου έδωσαν έναν «φιλικό» αγώνα με τους αθλητές της ομάδας μας, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Τι Τζέι Σορτς και Νίκο Ρογκαβόπουλο.