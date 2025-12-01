FIBA migration report: Ρεκόρ μεταγραφών, μείωση συμμετοχής νεαρών παικτών και οι δείκτες της Ελλάδας

Η ετήσια έρευνα που διεξάγει η FIBA για τη ροή και τους χρόνους συμμετοχής των παικτών παγκοσμίως, ανέδειξε ρεκόρ στον αριθμό μεταγραφών, ενώ μειώθηκε ο χρόνος συμμετοχής των παικτών κάτω των 21 ετών.

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Το ποσοστό των παικτών κάτω των 21 ετών παρέμεινε σχεδόν το ίδιο, αλλά με μικρότερο χρόνο συμμετοχής και ως εκ τούτου λιγότερες ευκαιρίες οι παίκτες να εξελιχθούν μέσα στο οικοσύστημα της ίδιας της χώρας τους.

Την περίοδο 2024-25 πραγματοποιήθηκαν παγκοσμίως 13555 μεταγραφές 9907 παικτών (ανδρών-γυναικών). Ο αριθμός αποτελεί ρεκόρ και τον μεγαλύτερο από τότε που καθιερώθηκε το Migration Report. Σε σχέση με πέρσι καταγράφηκαν 406 περισσότερες μεταγραφές.

Συνολικά μετακινήθηκαν 10361 άνδρες και 3194 γυναίκες. Και οι αριθμοί αποτελούν ρεκόρ. Η αύξηση που σημειώθηκε σε σχέση με τη σεζόν 2010-2011 ήταν της τάξεως του 120%.

Για ακόμα μία φορά οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέγραψαν την μεγαλύτερη εξαγωγή παικτών με συνολικό αριθμό 1994 παικτών. Και πάλι, αυτός ο αριθμός είναι σχεδόν τριπλάσιος από την δεύτερη εξαγωγική χώρα που είναι η Ισπανία (628).

Η Ευρώπη για ακόμα μία φορά ήταν η περιοχή που έκανε τις περισσότερες εισαγωγές παικτών. Η Ισπανία με 931, η Γερμανία με 616 και η Ιταλία με 516 είναι οι χώρες με τις περισσότερες “εισαγωγές” παικτών.

Επτά από τις 10 χώρες με τις περισσότερες “εισαγωγές” παικτών ήταν από την Ευρώπη.

Η Αφρική έχει σχεδόν τετραπλασιάσει τις μεταγραφές που γίνονται καθώς από τις 124 το 2021, έφτασε στις 485 το 2025. Στην ίδια τετραετία, η Ασία έφτασε από τις 92 μεταγραφές του 2021, στις 456 το 2025.

H Λίγκα BNXT, στην οποία συμμετέχουν ομάδες από το Βέλγιο και την Ολλανδία παρουσίασε τη μεγαλύτερη αύξηση αγώνων σε σχέση με το προηγούμενο έτος, με 142 περισσότερα ματς. Έτσι, η BNXT ανέβηκε από την 11η στην 4η θέση της λίστας των χωρών με τα περισσότερα ματς.

Επίσης, οι αγώνες αυξήθηκαν και στην VTB από τους 182 στους 264. Η χώρα με τους περισσότερους αγώνες σε μία σεζόν ήταν η Ιαπωνία με 708 αγώνες. Μόνο 4 από τις 16 λίγκες που καταγράφονται στην έρευνα, παρουσίασαν μία (μικρή) μείωση στο μέσο όρο των πόντων που πετυχαίνει κάθε ομάδα ανά αγώνα.

Ο μέσος όρων συμμετοχής των ξένων παικτών παρέμεινε σχεδόν ο ίδιος (20.9 το 2025 με 21.3 το 2024), αλλά αυτός ο αριθμός αποδεικνύει ότι οι ομάδες στηρίζονται πάρα πολύ στους μη γηγενείς παίκτες.

Αν και ο αριθμός των ξένων παρέμεινε περίπου σταθερός, η Ισπανία, η Γερμανία και η Ιταλία είναι οι χώρες με τους περισσότερους ξένους παίκτες. Ωστόσο, ο χρόνος συμμετοχής των ξένων σε αυτές τις χώρες είναι μικρότερος από τον Μέσο όρο.

Το 2025, η Τουρκία και η Πολωνία έκαναν κατά 8% περισσότερες εγγραφές ξένων παικτών, ενώ η VTB ήταν η λίγκα με τη μεγαλύτερη μείωση ξένων παικτών (7.1%) σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Αν και η Ισπανία έχει το μεγαλύτερο ποσοστό ξένων παικτών σε σχέση με τους γηγενείς, ο χρόνος συμμετοχής τους κατά μέσο όρο είναι από τους μικρότερους που καταγράφονται (17.6 λεπτά).

Στις Αμερικάνικες Λίγκες καταγράφηκε αύξηση στον αριθμό των μη Αμερικάνων παικτών που συμμετέχουν σε αυτές. Στο NCAA των γυναικών κατέγραψε την μεγαλύτερη αύξηση με 13% περισσότερες μη Αμερικάνες αθλήτριες σε σχέση με πέρσι.

Πάντως τόσο το NCAA των Ανδρών (888) όσο και το αντίστοιχο των Γυναικών (951) έκαναν ρεκόρ στην προσέλκυση μη Αμερικάνων παικτών και παικτριών. Το 47.7% των αθλητώνκαι αθλητριών που έπαιξαν στο NCAA ήταν από την Ευρώπη.

Το 28.6% των παικτών που αγωνίζονται στα εθνικά πρωταθλήματα προέρχονται από τις ΗΠΑ. Οι Αμερικάνοι παίκτες ήταν πιο αποτελεσματικοί έχοντας 11.68 πόντους ανά παιχνίδι, συγκριτικά με τους Γηγενείς (5.94) και τους Μη Αμερικάνους Ξένους (9.06).

Οι Αμερικάνοι είχαν τον μεγαλύτερο μέσο όρο συμμετοχής και ειδικά στην Λίγκα BNXT (24 λεπτά μ.ο.) και στη Βραζιλία (25.4μ.ο.).

Η Πολωνία (23.4 λεπτά μ.ο.), η BNXT (22) και η Βραζιλία (21.1), ήταν οι χώρες που έδωσαν τον περισσότερο χρόνο στους Μη Αμερικάνους Ξένους της Λίγκας.

Στην Ευρωλίγκα των Ανδρών και των Γυναικών, στο BCL και στο Eurocup Γυναικών η Ευρώπη παραμένει η Ηπειρος με που εκπροσωπείται με τους περισσότερους παίκτες. 81% στις Γυναίκες 56.1% στους Άνδρες.

Η Ισπανία είναι η χώρα που στηρίζεται περισσότερο στους εκτός ΗΠΑ παίκτες καθώς το ποσοστό των παικτών που προέρχονται από άλλες χώρες, πλην ΗΠΑ, είναι μεγαλύτερο από το αντίστοιχο των Γηγενών και των Αμερικάνων.

Ο μέσος όρος ηλικίας των παικτών που μεταγράφηκαν ήταν 27,4 για τους άνδρες και 26.3 για τις γυναίκες.

Το 73.8% των παικτών που μετακινήθηκαν το έκαναν μία φορά. Το υπόλοιπο 20.6% μετακινήθηκαν δύο φορές μέσα στη διάρκεια της σεζόν.

Οι ΗΠΑ είχαν 1994 “εξαγωγές” παικτών, η Ισπανία 628 και η Γαλλία 619. Η βασική αγορά από την οποία η Ελλάδα εμπιστεύεται παίκτες είναι οι ΗΠΑ. Συνολικά 51 παίκτες/παίκτριες ήρθαν από τις ΗΠΑ στην Ελλάδα και 14 έκαναν την αντίστροφη διαδρομή. Ειναι πάντως χαρακτηριστικό, ότι στη λίστα με τις 44 πιο ισχυρές διακρατικές “συναλλαγές” εκτός ενδοευρωπαικών μετακινήσων δεν υπάρχει άλλη παρουσία της Ελλάδας (σελ 16 του report).

Αξίζει να σημειωθεί ότι στις διακρατικές κινήσεις παγκοσμίως, στην πρώτη θέση βρίσκεται η σχέση ΗΠΑ-Αυστραλία καθώς συνολικά 195 παίκτες/παίκτριες έκαναν αυτή τη διαδρομή. 164 από τις ΗΠΑ στην Αυστραλία και 31 έκαναν την αντίθετη διαδρομή.

Σε ό,τι αφορά στις μετακινήσεις εντός Ευρώπης, την κορυφή βρίσκεται η σχέση Ισπανίας και Γαλλίας, που κατέγραψαν συνολικά 153 μετακινήσεις από και προς τις δύο χώρες. Η κορυφαία σχέση της Ελλάδας εντός Ευρώπης είναι η Κύπρος με 22 μετακινήσεις από την Κύπρο και 22 προς αυτή. Αμέσως επόμενη είναι η σχέση Ελλάδας-Ισπανίας (16 από και 10 προς) και Ελλάδας-Ιταλίας (18 από και 7 προς).

Στην Ελλάδα υπάρχουν 32 εκπρόσωποι/ατζέντηδες παικτών/παικτριών αναγνωρισμένοι από τη FIBA (28 την προηγούμενη σεζόν). Στην κορυφή της λίστας των ατζέντηδων βρίσκονται οι ΗΠΑ με 265 ατζέντηδες και ακολουθεί η Ισπανία με 53 και η Ιταλία με 42.

Η Ελλάδα αν και δεν είναι η πρώτη, ιστορικά, χώρα στον αριθμό των προσφυγών προς το ΒΑΤ από το 2007, παραμένει στην 2η θέση με 185 υποθέσεις (169 πέρσι), αλλά και πάλι έχει λιγότερες από τις μισές σε σχέση με την Τουρκία που μετράει 473 υποθέσεις, ενώ η Ιταλία (που ήταν στη 2η θέση το 2021) παραμένει στην 3η θέση με 156 υποθέσεις. (σελ 21 του σχετικού PDF)

Η ΕΛΛΑΔΑ:

Κατά τη σεζόν 2024-25:

Είναι η μοναδική χώρα που εμπιστεύεται περισσότερο Αμερικάνους, καθώς το ποσοστό των Αμερικάνων παικτών είναι μεγαλύτερο από αυτό των Γηγενών και των Μη Αμερικάνων Ξένων. Το 43.4% των παικτών στην ελληνική Λίγκα ήταν Αμερικάνοι.

Η Ελλάδα έκανε 259 “εξαγωγές” παικτών, εκ των οποίων το 21.2% ήταν Γηγενείς και βρίσκεται στην 10η θέση.

Αντίστοιχα η Ελλάδα πραγματοποίησε 278 “εισαγωγές” παικτών, εκ των οποίων το 12.9% ήταν γηγενείς. - Βρίσκεται στη 15η θέση στη λίστα με τον αριθμό των ομάδων που συμμετέχουν στη λίγκας της (12, όσες και η VTB. League). Μόνο η Αυστραλία έχει λιγότερες ομάδες (10).

Η ελληνική λίγκα έχει τα λιγότερα ματς σε μία σεζόν (132). Η Ελλάδα παρέμεινε στην 11η θέση (ανέβηκε τρεις θέσεις πρόπερσι) στη λίστα με τον μέσο όρο πόντων μεταξύ των 16 Λιγκών. Στα ματς του ελληνικού πρωταθλήματος σημειώθηκαν κατά μέσο όρο 80.5 πόντοι (79.4 πέρσι), όταν ο μέσος όρος των 16 λιγκών είναι 82.7. Στην πρώτη θέση βρίσκεται η Αυστραλία με 92.5 πόντους (87.1 πέρσι) (σελ 24 του σχετικού PDF)

Η Ελλάδα είχε και πάλι τον 6ο μεγαλύτερο μέσο όρο ηλικίας στο πρωτάθλημά της με 26.8 έτη (πρώτη πάλι η Ιαπωνία με 28.5) ενώ οι χώρες της BNXT είχαν το μικρότερο μέσο όρο ηλικίας (24.1), ακόμα μικρότερο σε σχέση με πέρσι (24.5) (σελ 25 του σχετικού PDF)

Ο μέσος όρος ύψους των παικτών στην Ελλάδα ήταν το 197,8 που τη φέρνει στην 4η θέση της σχετικής λίστας από την 8η που κατείχε πέρσι (σελ 25 του σχετικού PDF)

Ο Παναθηναϊκός ήταν και πάλι η ψηλότερη ομάδα μεταξύ αυτών που αγωνίζονται στις 16 Λιγκες με μέσο όρο ύψους τα 201.8 εκατοστά (200.5 πέρσι), ενώ η Αλμπα Βερολίνου έπεσε στη 2η θέση με 201.6 εκατοστά. Σημαντική διαφοροποίηση η άνοδος στην 3η θέση του Ολυμπιακού με μέσο όρο ύψους τα 200.9 εκατοστά.

Αντίστοιχα η πιο χαμηλή σε ύψος ομάδα ήταν η Οσάκα Εβέσα 188 εκατοστά. Και οι 5 χαμηλότερες ομάδες της σχετικής λίστας προέρχονται από την Ιαπωνία. Γηραιότερη ομάδα ήταν η Μάγκα Μπαλούνερς από την Ιαπωνία με 31.2 χρόνια, ενώ από την Ευρώπη, η Τενερίφη βρίσκεται στην 2η θέση των γηραιότερων ομάδων με 31 έτη. Για ακόμα μία χρονιά η Μέγκα ήταν η πιο νεαρή ομάδα με μέσο όρο ηλικίας τα 21 έτη. (σελ 25 του σχετικού PDF)

Το 57.6% των παικτών που αγωνίστηκαν στην Ελλάδα ήταν ξένοι (4η θέση στη σχετική λίστα και 54.7 πέρσι). Το μεγαλύτερο ποσοστό ξένων είχε η Ισπανια με 74.8%. (σελ 26 του σχετικού PDF)

Στην Ελλάδα ο μέσος όρος συμμετοχής κάθε ξένου ήταν 20.3 λεπτά, που την διατήρησε στην 9η θέση της σχετικής λίστας έστω κι αν υπήρχε μία σχετική μείωση με πέρσι (21,5). Στην Πολωνία, που κατέχει την πρώτη θέση στη λίστα, ο αντίστοιχος χρόνος συμμετοχής είναι 23.6 λεπτά. Ο μέσος όρος όλων των Λιγκών για τους ξενους παίκτες ήταν 20.9 λεπτά (σελ 26 του σχετικού PDF).

Η Τουρκία που ήταν πρώτη σε συμμετοχή ξένων παικτών πέρσι, φέτος έπεσε στην 7η θέση με 21.3 λεπτά.

Φέτος δεν ήταν ισπανικές και οι πέντε ομάδες που κατέχουν τις πέντε πρώτες θέσεις στη λίστα με τα κλαμπ που είχαν τους περισσότερους ξένους… Ανάμεσά τους βρέθηκε η Ντουμπάϊ BC.

Μπασκόνια 100%

Ντουμάι 100%

Μούρθια 94.4%

Μπρεογάν 88.9

Γκραν Κανάρια 87.5% (σελ 26 του σχετικού PDF)

- Στην Ελλάδα το 12.2% (περσι 13.6%) των παικτών που βρέθηκαν στα ρόστερ της Α1 είχε ηλικία μικρότερη των 21 ετών κι αυτό την έφερε στη 11η θέση (περσι 12η) της λίστας των Λιγκών με τους περισσότερους νέους παίκτες. Πρώτη ήταν η Βραζιλία (27.1%) και τελευταία η Ιαπωνία (6.8 αλλά με 3.9% πέρσι). (σελ 28 του

σχετικού PDF)

- Τα νούμερα παραμένουν απαισιόδοξα όταν μελετήσουμε το χρόνο συμμετοχής των νέων παικτών στην ελληνική Λίγκα, καθώς είναι εξαιρετικά μικρός (5.2 λεπτά), κατά 0.4 σε σχέση με πέρσι (5.6). Η Ελλάδα έπεσε από την 6η θέση στην 7η με τους μεγαλύτερους χρόνους των νεαρών παικτών. Στην Κίνα, που έχει τη πρώτη θέση πια, ο αντίστοιχος χρόνος ήταν 8.9 λεπτά (10.1 πέρσι) ενώ στην Αδριατική Λίγκα, που παραμένει στη 2ην θέση, οι παίκτες κάτω των 21 ετών πήραν 8.4 λεπτά (9.2 λεπτά πέρσι). Η Ιταλία βρίσκεται στην τελευταία θέση με μόνο 1.4 λεπτά (16η θέση). (σελ 28 του σχετικού PDF)

- Οι Ελληνικές ομάδες, σε ποσοστό 58.5% έκαναν μεταγραφές με παίκτες που αγωνίζονταν ήδη στο ελληνικό πρωτάθλημα και στην προηγούμενη σεζόν (14η θέση) με πρώτη την Ιαπωνία (89.4%) (σελ 30 του σχετικού PDF)

- Ωστόσο, οι ελληνικές ομάδες κράτησαν το ίδιο ρόστερ σε ποσοστό 32.8% του δυναμικού τους (12η θέση, ενώ πέρσι ήταν στην τελευταία θέση), ενώ στην πρώτη χώρα της σχετικής Λίστας, στην Ιαπωνία, οι ομάδες κράτησαν το ίδιο ρόστερ σε ποσοστό 51.2%) (σελ 30 του σχετικού PDF)

- Στην Ελλάδα, σε ποσοστό 29.7% οι ομάδες υπέγραψαν ξένους παίκτες που έπαιξαν και την προηγούμενη σεζόν στο ελληνικό πρωτάθλημα (12η θέση με πρώτη τη Ιαπωνία (66.7%). Αξίζει να σημειωθεί πάντων ότι το περσινό ποσοστό για την Ελλάδα ήταν ακριβώς 10% μικρότρο (σελ 31 του σχετικού PDF)

- Οι ελληνικές ομάδες υπέγραψαν ξένους παίκτες που είχαν στο ρόστερ τους και στην προηγούμενη σεζόν σε ποσοστό 16.9%, υπερδιπλάσιο με πέρσι (7%) (σελ 31 του σχετικού PDF)

- Η ελληνική λίγκα βρέθηκε στη 6η θέση της λίστας που αφορά στον αριθμό των παικτών που υπέγραψαν κατά μέσο όρο οι ομάδες της κατά τη διάρκεια της σεζόν (17.4). Πρώτη είναι η Κίνα (21.2), δεύτερο το Ισραήλ (17.9) και στην τρίτη θέση η VTB με την Αργεντινή (17.9). Σύμφωνα με την έρευνα οι ελληνικές ομάδες πρόσθεσαν κατά μ.ο. 2.4 παίκτες (4η θέση) κατά τη διάκρεια της σεζόν, με πρώτο το Ισραήλ (3.3) και τελευταία, στη 16η θέση την Αυστραλία με 0.1 παίκτες. (σελ 32 του σχετικού PDF)

- Μία ιδιαίτερη “διάκριση” είχε το Μαρούσι, που με 6 παίκτες τους οποίους πρόσθεσε φέτος, βρέθηκε στην 2η θέση των ομάδων που πρόσθεσαν τους περισσότερους παίκτες πεσούσης της σεζόν. Στην πρώτη θέση ήταν Ζιέλονα Γκόρα (7 παίκτες) και στη δεύτερη, μαζί με το Μαρούσι η Μπελεντίγιεζι με 6 παίκτες. (σελ 32 του σχετικού PDF)

- Στην ελληνική λίγκα εκπροσωπήθηκαν 21 εθνικότητες.

- Ο μέσος όρος ύψους της Λίγκας είναι 197.8 και ο μέσος όρος ηλικίας 26.8.

- Από τους 118 ξένους στο ελληνικό πρωτάθλημα, οι 89 ήταν Αμερικάνοι και 29 μη

Αμερικάνοι.

- Οι γηγενείς παίκτες ήταν συνολικά 87 (πέρσι 97)

- Οι γηγενείς παίκτες είχαν 5 πόντους μέσο όρο, οι μη Αμερικάνοι είχαν 8.7

πόντους και οι Αμερικάνοι 10π.. (σελ 52 του σχετικού PDF)

- Οι γηγενείς παίκτες είχαν 10.3 λεπτά μέσο όρο συμμετοχής (ακριβώς ίδιο με

πέρσι), οι μη Αμερικάνοι είχαν 17.9 (20.4 πέρσι) και οι Αμερικάνοι 21.1 (21.9

πέρσι). (σελ 52 του σχετικού PDF)

- Στην Ελλάδα, για ακόμα μία χρονιά όλοι οι παίκτες U21 ήταν γηγενείς, με μέσο

όρο συμμετοχής 5.2 λεπτά (5.6 πέρσι) και 10.8 παιχνίδια. (σελ 53 του σχετικού

PDF)

- Στην Ελλάδα, επίσης οι ομάδες υπέγραψαν 29 παίκτες μεσούσης της σεζόν.

(σελ 53 του σχετικού PDF)