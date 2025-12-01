Θέμα στο Ευρωκοινοβούλιο οι πιθανές επιπτώσεις του NBA Europe

Θέμα συζήτησης στο Ευρωκοινοβούλιο έγινε η δημιουργία της νέας λίγκας του NBA Europe.

Το θέμα έφερε στο προσκήνιο η Ιταλίδα ευρωβουλευτής Καρολίνα Μοράς, που υποστήριξε πως η καινούρια διοργάνωση που είναι στα σκαριά θα φέρει προβλήματα στην Ευρώπη, τόσο σε οικονομικό, όσο και σε αθλητικό επίπεδο.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Το προτεινόμενο NBA Europe, προωθούμενο από την αμερικανική National Basketball Association (NBA) σε συνεργασία με τη Fédération Internationale de Basketball (FIBA), θα δημιουργούσε μια κλειστή λίγκα στην Ευρώπη με μόνιμες ομάδες και εξωτερικό εταιρικό έλεγχο. Μια τέτοια δομή ενέχει τον κίνδυνο υπονόμευσης του ευρωπαϊκού αθλητικού μοντέλου, το οποίο βασίζεται στη αλληλεγγύη, τη συμμετοχή της κοινότητας, την ανάπτυξη νέων και την ισότητα, όπως κατοχυρώνεται στα Άρθρα 6 και 165 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το ευρωπαϊκό αθλητικό μοντέλο.

Η πρωτοβουλία αυτή θα μπορούσε να οδηγήσει σε μεταφορά φορολογικής και οικονομικής αξίας εκτός ΕΕ, να απειλήσει τη βιωσιμότητα των συστημάτων αθλητισμού βάσης και των νεαρών αθλητών, να περιθωριοποιήσει τον γυναικείο αθλητισμό προτάσσοντας την εμπορική κερδοφορία έναντι των στόχων ισότητας και να αδυνατίσει το ρυθμιστικό ρόλο των ευρωπαϊκών ομοσπονδιών υπέρ μιας ξένης εταιρείας ψυχαγωγίας.

Ερωτήσεις προς την Επιτροπή: