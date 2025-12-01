Τέλος από τη Βαλένθια ο Ίθαν Χαπ

Παρελθόν από τη Βαλένθια αποτελεί ο Ίθαν Χαπ, όπως ανακοίνωσε η ισπανική ομάδα.

Ο πρώην άσος του Ολυμπιακού είναι σε αναζήτηση νέου σταθμού στην καριέρα του, αφού ολοκληρώθηκε η θητεία του στη Βαλένθια, που γνωστοποίησε το διαζύγιο των δύο πλευρών.

Ο Χαπ εντάχθηκε στην ισπανική ομάδα τον Οκτώβριο του 2024, όμως ο σοβαρός τραυματισμός που είχε του επέτρεψε μόλις 10 συμμετοχές με τη Βαλένθια.