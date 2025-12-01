Τέλος από τη Βαλένθια ο Ίθαν Χαπ

Ο πρώην άσος του Ολυμπιακού είναι σε αναζήτηση νέου σταθμού στην καριέρα του, αφού ολοκληρώθηκε η θητεία του στη Βαλένθια, που γνωστοποίησε το διαζύγιο των δύο πλευρών.
Ο Χαπ εντάχθηκε στην ισπανική ομάδα τον Οκτώβριο του 2024, όμως ο σοβαρός τραυματισμός που είχε του επέτρεψε μόλις 10 συμμετοχές με τη Βαλένθια.
📰 Comunicat @EthanHapp22— Valencia Basket Club (@valenciabasket) December 1, 2025
Cas 👉 Ethan Happ se desvincula de Valencia Baskethttps://t.co/D7FHlvG8mT
Val 👉 Ethan Happ es desvincula de Valencia Baskethttps://t.co/zFr5k93fmV
Eng 👉 Valencia Basket part ways with Ethan Happhttps://t.co/4zs4YVicHs pic.twitter.com/6LRcGYJrCc