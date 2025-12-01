Δέσμευση λογαριασμών στην ΕΣΚΑΝΑ: Δεν πληρώνει η ΕΟΚ, εξαθλιωμένοι οι εργαζόμενοι!

Σε συνθήκες εξαθλίωσης οι εργαζόμενοι της ΕΣΚΑΝΑ, που είναι απλήρωτοι για 7 μήνες συν τα δώρα καθώς η ΕΟΚ αρνείται να καταβάλει τις επιχορηγήσεις που παίρνει από τη ΓΓΑ.

Η δεύτερη μεγαλύτερη Ένωση της χώρας στο μπάσκετ σε αριθμό αθλητών και τρίτη σε αριθμό σωματείων οδηγείται με μαθηματικά ακρίβεια σε λουκέτο.

Η ΕΟΚ με τις… πλάτες της Πολιτείας που κωφεύει μπροστά στην κραυγή απόγνωσης των εργαζομένων, αρνείται να καταβάλει μισθούς 7 μηνών και δώρα ετών (!) οδηγώντας τους σε συνθήκες πείνας κυριολεκτικά. Μια εικόνα ντροπής που φέρει την ευθύνη του Βαγγέλη Λιόλιου αλλά και των αρμοδίων αρχών του αθλητισμού.

Οι εργαζόμενοι έχοντας κερδίσει όλες τις δικαστικές διαμάχες δεν έχουν λάβει 7 μισθούς που δικαιούνται, συν τα δώρα, και πλέον οι λογαριασμοί της ΕΣΚΑΝΑ δεσμεύτηκαν.

Για… απροςδιόριστο λόγο η ΕΟΚ δεν καταβάλλει την επιχορήγηση που αναλογεί στην ΕΣΚΑΝΑ και πλέον η οφειλή στους εργαζόμενους έχει ξεπεράσει τις 100.000 ευρώ.

Ολα αυτά οδηγούν την Ένωση σε πολύ σοβαρά προβλήματα λειτουργίας και όπως όλα δείχνουν τα ρολά αργά ή γρήγορα θα κατέβουν οριστικά μετά και την δέσμευση λογαριασμών.