Α1 Γυναικών: Αλλαγή ώρας στο Παναθηναϊκός - Πανσερραϊκός

Η ΕΟΚ ανακοίνωσε την αλλαγή ώρας στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Πανσερραϊκό για την 11η αγωνιστική της Α1 Γυναικών.

Αναλυτικά:

Σας ενημερώνουμε ότι:



* Μετά από συμφωνία των δύο σωματείων, ο αγώνας Παναθηναϊκός ΑΟ – ΜΓΣ Πανσερραϊκός, για την 11η αγωνιστική του Πρωταθλήματος της Α1 Εθνικής κατηγορίας Γυναικών, αντί της 20/12/2025 και ώρας 14.30, θα διεξαχθεί στις 21/12/2025 και ώρα 13.30, στο Κλειστό Γυμναστήριο «Π. Γιαννακόπουλος».



* Λόγω της συμμετοχής αθλητή του σωματείου Έσπερος Λαμίας στην Εθνική Ενόπλων Δυνάμεων και μετά από συμφωνία των δύο σωματείων, ο αγώνας Έσπερος ΓΣ Λαμίας – ΠΟΚ Έσπερος, για την 10η αγωνιστική του Πρωταθλήματος της National League 1 (2ος όμιλος), αντί της 06/12/25 και ώρα 17.00, θα διεξαχθεί στις 10/12/25 και ώρα 20.00, στο «Χαλκιοπούλειο».