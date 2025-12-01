Elite League: Το Ψυχικό υποδέχεται το Λαύριο

Το Ψυχικό υποδέχεται το Λαύριο Boderm σήμερα (1/12, 18:30) για την δέκατη αγωνιστική της Elite League, σε ένα παιχνίδι που θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Οι γηπεδούχοι τρέχουν ένα σερί δύο νικών και ψάχνουν την έβδομη νίκη τους. «Ερχόμαστε από μια μεγάλη νίκη στου Παπάγου, όμως για να έχει νόημα θα πρέπει να νικήσουμε και το Λαύριο εντός έδρας. Το Λαύριο είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα και προέρχεται και από ήττα μέσα στο “σπίτι” του, όποτε θα έρθουν να δώσουν πάνω από το 100% των δυνατοτήτων τους για να καλύψουν το χαμένο έδαφος. Είναι μια ομάδα που τρέχει πολύ και σουτάρει καλά στο τρίποντο, και νομίζω πως αν τους περιορίσουμε σε αυτούς τους τομείς έχουμε καλές πιθανότητες. Προετοιμαζόμαστε σωστά, έχουμε και μερικές μέρες παραπάνω, και πάμε για τη νίκη», τόνισε ο 33χρονος φόργουορντ του Ψυχικού, Τάσος Αντωνάκης.

Οι φιλοξενούμενοι είδαν το σερί τριών νικών τους να διακόπτεται και θέλουν να επανέλθουν στις επιτυχίες. «Έχουμε ένα πολύ δύσκολο και σημαντικό ματς εκτός έδρας μπροστά μας με μια πολύ σοβαρή ομάδα με έμπειρους παίκτες και πρέπει να είμαστε ανάλογα συγκεντρωμένοι. Έχουμε προετοιμαστεί απαραίτητα και θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να επιστρέψουμε στις νίκες», δήλωσε ο 22χρονος γκαρντ της ομάδας του Λαυρίου, Αντώνης Σιγάλας.

Αναλυτικά η 10η αγωνιστική:

Πέμπτη 27 Νοεμβρίου

Τρίκαλα Basket-Μαχητές Πειραματικό 97-103

Παρασκευή 28 Νοεμβρίου

Κόροιβος Αμαλιάδας-Νίκη Βόλου 96-78

Σάββατο 29 Νοεμβρίου

Σοφάδες-Πρωτέας Βούλας 60-82

ΝΕ Μεγαρίδος-Αιγάλεω 98-79

Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA-Πανερυθραϊκός 73-64

Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου

18:30 Ψυχικό-Λαύριο Boderm (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)

Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου

20:00 Δάφνη-Evertech Παπάγου (YouTube / HellenicBF)

Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου

18:00 ΑΓΕΧ-Vikos Φalcons (YouTube / HellenicBF)

Η επόμενη αγωνιστική (11η)

Σάββατο 6 Δεκεμβρίου

17:00 Αιγάλεω-Σοφάδες

17:00 Πρωτέας Βούλας-ΑΓΕΧ

17:00 Νίκη Βόλου-Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA

17:00 Πανερυθραϊκός-Ψυχικό

17:00 Λαύριο Boderm-Δάφνη

17:00 Evertech Παπάγου-ΝΕ Μεγαρίδος

Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου

18:30 Μαχητές Πειραματικό-Κόροιβος Αμαλιάδας

Τρίτη 30 Δεκεμβρίου

17:00 Vikos Φalcons-Τρίκαλα Basket