Οι Λέικερς έστησαν πάρτι απέναντι στους Πέλικανς

Οι Λος Άντζελες Λέικερς με εκπληκτική εμφάνιση ισοπέδωσαν τους Νιου Ορλίνς Πέλικανς με 133-121.

Οι «Λιμνάνθρωποι» μπήκαν με άγριες διαθέσεις στην αναμέτρησης και προηγήθηκαν με 46-27 στην λήξη της πρώτης περιόδου, ενώ πήγαν στα αποδυτήρια για το ημίχρονο με προβάδισμα 20 πόντων (77-57).

Στο τρίτο δωδεκάλεπτο οι Λέικερς έδειξαν σημάδια χαλάρωσης, όμως δεν απειλήθηκαν ιδιαίτερα από τους Πέλικανς, με τους φιλοξενούμενους απλά να ροκανίζουν την διαφορά, με τους «Λιμνάνθρωπους» να ελέγχουν το ματς.

Έτσι, οι Λέικερς βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 15-4 και παραμένουν στη 2η θέση της δυτικής περιφέρειας, με τους Πέλικανς να πέφτουν στο 3-18, έχοντας χάσει από νωρίς το... τρένο της φετινής σεζόν.

Ο Λούκα Ντόντσιτς με 34 πόντους, 12 ριμπάουντ και 7 ασίστ ήταν φυσικά ο κορυφαίος των Λέικερς, με τον Όστιν Ριβς να ακολουθεί έχοντας 33 πόντους, 5 ριμπάουντ και 8 ασίστ.

Πολύ καλό ματς για τους «Λιμνάνθρωπους» έκανε και ο Ντεάντρε Έιτον, που είχε 22 πόντους, 12 ριμπάουντ και 4 μπλοκ, με τον Σαντίκ Μπέι να το «παλεύει» για τους Πέλικανς με 22 πόντους και 11 ριμπάουντ.

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