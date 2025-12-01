Οι Γκρίζλις πέρασαν από την έδρα των Κινγκς

Οι Μέμφις Γκρίζλις άλωσαν την έδρα των Σακραμέντο Κινγκς, επικρατώντας με 115-107

Οι δύο ομάδες μοιράστηκαν από δύο καλά δωδεκάλεπτα, με τους Γκρίζλις να είναι πιο αποφασιστικοί στην τελική ευθεία του ματς βρίσκοντας λύσεις σε επίθεση και άμυνα, για να φτάσουν σε ένα μεγάλο διπλό.

Με αυτό το αποτέλεσμα οι Γκρίζλις, βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 9-12, ενώ οι Σακραμέντο Κινγκς έπεσαν στο 5-16 συνεχίζοντας τις απογοητευτικές εμφανίσεις τους την φετινή σεζόν.

Ο Ζακ Ίντι με 32 πόντους και 17 ριμπάουντ ήταν κυρίαρχος κάτω από τα καλάθια, οδηγώντας τους Γκρίζλις στη νίκη, με τον ΝτεΡόζαν να ξεχωρίζει για τους Κινγκς με 23 πόντους.

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