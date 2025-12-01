Oι «Λύκοι»... δάγκωσαν τους Σπερς

Oι Μινεσότα Τίμπεργουλβς με τρομερή εμφάνιση στην τέταρτη περίοδο, έκαμψαν την αντίσταση των Σαν Αντόνιο Σπερς επικρατώντας με 125-112.

Οι Τεξανοί είχαν το πάνω χέρι στο πρώτο δωδεκάλεπτο, καθώς προηγήθηκαν με 32-37, όμως οι Τίμπεργουλβς απάντησαν στην δεύτερη περίοδο και μείωσαν στην ελάχιστη διαφορά (61-62).

Οι Σπερς με επί μέρους 28-31 στο τρίτο δωδεκάλεπτο, μπήκαν στην τελευταία περίοδο με προβάδισμα τεσσάρων πόντων 89-93, όμως σε εκείνο το σημείο ξεκίνησε η αντεπίθεση των γηπεδούχων.

Οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς έτρεξαν επί μέρους 36-19 στην τέταρτη περίοδο και όχι μόνο έκαναν την ανατροπή αλλά στο φινάλε έφτασαν στη νίκη με χαρακτηριστική άνεση, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους στο 12-8.

Ο Άντονι Έντουαρντς με 32 πόντους, 3 ριμπάουντ και 6 ασίστ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής των Τίμπεργουλβς, με τον Κέλντον Τζόνσον να ξεχωρίζει για τους Σπερς έχοντας 22 πόντους και 8 ριμπάουντ.

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