Οι Χοκς πήραν την «μάχη» κόντρα στους Σίξερς μετά από δύο παρατάσεις

Συγκλονιστικό ματς διεξήχθη στην Φιλαδέλφεια, με τους Ατλάντα Χοκς να παίρνουν μεγάλο διπλό επικρατώντας των Σίξερς με 134-142, μετά από δύο παρατάσεις!

Οι Σίξερς έκαναν καλύτερη εκκίνηση στο ματς, αφού προηγήθηκαν με 29-25 στην λήξη της πρώτης περιόδου, με τους Χοκς να βγάζουν αντίδραση στο δεύτερο δωδεκάλεπτο, μειώνοντας στην ελάχιστη διαφορά (58-57).

Το δεύτερο ημίχρονο εξελίχθηκε σε θρίλερ, με τις δύο ομάδες να είναι κοντά στο σκορ και τους Χοκς να φτάνουν κοντά στη νίκη, αφού 22'' πριν την λήξη είχαν προβάδισμα πέντε πόντων (110-115).

Οι Σίξερς, όμως μείωσαν αρχικά με τον Μπάρλοου σε 112-115 και στα 9'' πριν την λήξη, ο Ταϊρίς Μάξι με τρίποντη «βόμβα» έστειλε την αναμέτρηση στην παράταση, που είχε τρομερή εξέλιξη.

Αυτή τη φορά ήταν οι Σίξερς που είχαν το προβάδισμα ένα λεπτό πριν την λήξη, όμως ο Τζέιλεν Τζόνσον με 2/2 βολές, έδωσε παράταση στην αγωνία, με τους Χοκς να αρνούνται να παραδώσουν τα «όπλα».

Στο δεύτερο πεντάλεπτο της παράτασης, οι φιλοξενούμενοι έχοντας την ψυχολογία υπέρ τους, βρήκαν λύσεις στην επίθεση και έφυγαν από την Φιλαδέλφεια με ένα μεγάλο διπλό βελτιώνοντας το ρεκόρ τους στο 13-8.

Ο Τζέιλεν Τζόνσον με 41 πόντους, 14 ριμπάουντ και 7 ασίστ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής των Χοκς, με τον Ταϊρίς Μάξι να ξεχωρίζει για τους Σίξερς, έχοντας 44 πόντους, 7 ριμπάουντ και 9 ασίστ.

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