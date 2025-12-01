MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Oι Θάντερ δεν χάνουν ούτε στην κακή τους ημέρα

Μπάσκετ
ΟΜΑΔΕΣ
0
Οι Μπλέιζερς δυσκόλεψαν αρκετά τους Θάντερ, όμως οι πρωταθλητές έβγαλαν μέταλλο στην τέταρτη περίοδο και έφυγαν από το Πόρτλαντ με τη νίκη (115-123).

Οι Θάντερ μπήκαν καλύτερα στον αγώνα και προηγήθηκαν με 19-24 στην λήξη της πρώτης περιόδου, όμως οι γηπεδούχοι ισορρόπησαν στην συνέχεια και με επί μέρους 36-30, έκλεισαν το ημίχρονο προηγούμενοι με 55-54.

Οι Μπλέιζερς είχαν το πάνω χέρι και στην τρίτη περίοδο, διατηρώντας το υπέρ τους προβάδισμα, όμως στην τέταρτη περίοδο οι Θάντερ ανέβασαν την απόδοσή τους, έκαναν επί μέρους 28-38, φτάνοντας σε μια αγχωτική νίκη.

Με αυτό το αποτέλεσμα οι Θάντερ βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 20-1 και είναι με διαφορά η κορυφαία ομάδα στην δυτική περιφέρεια, ενώ οι Μπλέιζερς έπεσαν στο 8-12, παραμένοντας ωστόσο σε τροχιά... play in.

Ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ ηγήθηκε των Θάντερ για ακόμη ένα ματς έχοντας 26 πόντους, 4 ριμπαόυντ και 5 ασίστ, με τον συγκλονιστικό Ντένι Άβντιγια να ξεχωρίζει για τους Μπλέιζερς με 31 πόντους, 19 ριμπάουντ και 10 ασίστ!

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης

Oι Θάντερ δεν χάνουν ούτε στην κακή τους ημέρα