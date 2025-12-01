Οι Νικς «διέλυσαν» τους Τορόντο Ράπτορς

Οι Νεοϋορκέζοι έστησαν πάρτι απέναντι στους Καναδούς, επικρατώντας με το επιβλητικό 116-94.

Οι Νικς μπήκαν με άγριες διαθέσεις στο ματς κλείνοντας το πρώτο δωδεκάλεπτο προηγούμενοι με 41-22, όμως στη δεύτερη περίοδο οι Ράπτορς απάντησαν με επί μέρους 18-30, μειώνοντας την διαφορά στους εφτά πόντους (59-52).

Στο δεύτερο ημίχρονο όμως, οι γηπεδούχοι πάτησαν ξανά το... γκάζι, φέρνοντας ξανά την διαφορά σε διψήφια επίπεδα (93-77), κάτι που τους επέτρεψε να κάνουν διαχείριση στο τέταρτο δωδεκάλεπτο, φτάνοντας με άνεση στη νίκη.

Έτσι, οι Νικς βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 13-6 και ανέβηκαν στην δεύτερη θέση της Ανατολής, αφήνοντας τους Ράπτορς στην τρίτη θέση με ρεκόρ 14-7 και δύο σερί ήττες το τελευταίο διάστημα.

Ο Τζος Χαρτ με 20 πόντους, 12 ριμπάουντ και 7 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους Νικς, με τον Ιμάνουελ Κουίκλι να ξεχωρίζει για τους Ράπτορς έχοντας 19 πόντους, 2 ριμπάουντ και 8 ασίστ.

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