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Μεγάλο διπλό των Σέλτικς στο Κλίβελαντ

Μπάσκετ
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Οι Μπόστον Σέλτικς πανηγύρισαν τεράστια νίκη στην έδρα των Καβαλίερς, επικρατώντας με 115-117.

Οι «Κέλτες» έδειξαν τις διαθέσεις τους από το ξεκίνημα της αναμέτρησης, αφού προηγήθηκαν με 26-28 στην λήξη της πρώτης περιόδου και πήγαν στο ημίχρονο έχοντας προβάδισμα εφτά πόντων (51-58).

Η υπεροχή των Σέλτικς συνεχίστηκε και στο τρίτο δωδεκάλεπτο, όπου αύξησαν την διαφορά τους στο +11 (79-90), με τους Καβαλίερς να επιχειρούν την αντεπίθεσή τους στην τελευταία περίοδο.

Οι γηπεδούχοι έκαναν επί μέρους 36-26 και άγχωσαν αρκετά τους φιλοξενούμενους, όμως οι «Κέλτες» άντεξαν στο φινάλε και έφυγαν από το Κλίβελαντ με ένα τεράστιο διπλό βελτιώνοντας το ρεκόρ τους στο 11-9.

Ο Πέιτον Πρίτσαρντ με 42 πόντους, 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής για τους Σέλτικς, με τον Έβαν Μόμπλεϊ να ξεχωρίζει για τους Καβαλίερς, έχοντας 27 πόντους και 13 ριμπάουντ.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης

Μεγάλο διπλό των Σέλτικς στο Κλίβελαντ