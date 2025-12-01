Μεγάλο διπλό των Σέλτικς στο Κλίβελαντ

Οι Μπόστον Σέλτικς πανηγύρισαν τεράστια νίκη στην έδρα των Καβαλίερς, επικρατώντας με 115-117.

Οι «Κέλτες» έδειξαν τις διαθέσεις τους από το ξεκίνημα της αναμέτρησης, αφού προηγήθηκαν με 26-28 στην λήξη της πρώτης περιόδου και πήγαν στο ημίχρονο έχοντας προβάδισμα εφτά πόντων (51-58).

Η υπεροχή των Σέλτικς συνεχίστηκε και στο τρίτο δωδεκάλεπτο, όπου αύξησαν την διαφορά τους στο +11 (79-90), με τους Καβαλίερς να επιχειρούν την αντεπίθεσή τους στην τελευταία περίοδο.

Οι γηπεδούχοι έκαναν επί μέρους 36-26 και άγχωσαν αρκετά τους φιλοξενούμενους, όμως οι «Κέλτες» άντεξαν στο φινάλε και έφυγαν από το Κλίβελαντ με ένα τεράστιο διπλό βελτιώνοντας το ρεκόρ τους στο 11-9.

Ο Πέιτον Πρίτσαρντ με 42 πόντους, 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής για τους Σέλτικς, με τον Έβαν Μόμπλεϊ να ξεχωρίζει για τους Καβαλίερς, έχοντας 27 πόντους και 13 ριμπάουντ.

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