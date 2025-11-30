Το πανόραμα της Α1 Γυναικών: Ακάθεκτος ο Παναθηναϊκός - Άνετο απόγευμα για Αθηναϊκό και Νέα Ιωνία

Με τέσσερα σημαντικά παιχνίδια στο πλαίσιο της 8ης Αγωνιστικής συνεχίστηκε σήμερα το πρωτάθλημα της Α1 Γυναικών.
Την αήττητη πορεία του συνέχισε ο Παναθηναϊκός επικρατώντας στη Θεσσαλονίκη του ΠΑΟΚ με 86-62 έχοντας για πρώτη σκόρερ την Πρινς με 19 πόντους.
Η Ιωνία πραγματοποιώντας καλή εμφάνιση νίκησε στη Ζωφριά την Ανόρθωση Βόλου με 92-62 με την Στογιανόφσκα να τελειώνει τον αγώνα με 23 πόντους και 5 τρίποντα.
Εύκολο απόγεμα πέρασε ο Αθηναϊκός Qualco που πέτυχε άνετη νίκη με 102-70 απέναντι στον Πρωτέα Βούλας με 11 από τις 12 παίκτριές του να σκοράρουν.
Σημαντική νίκη τέλος για τον ΠΑΣ Γιάννινα που επικράτησε με 73-61 του Παναθλητικού με την Σίγκλετον να έχει 20 πόντους και 24 ριμπάουντ.
Αποτελέσματα (8η Αγωνιστική – 30/11)
ΠΑΟΚ_Παναθηναϊκός 62-86
ΕΣΚΔ Ιωνία-Ανόρθωση Βόλου 92-62
Αθηναϊκός Qualco-Πρωτέας Βούλας 102-70
ΠΑΣ Γιάννινα-Παναθλητικός 73-61
Σάββατο 29/11
Αμύντας-Ολυμπιακός 66-84
Ρεπό: Πανσερραϊκός
Αναλυτικά τα σημερινά παιχνίδια
ΠΑΟΚ_Παναθηναϊκός 62-86
Διαιτητές: Λουλουδιάδης-Νέδογλου-Μιχέλη
Δεκάλεπτα: 23-34, 35-59, 47-75, 62-86
ΠΑΟΚ (Αγγελίδης): Τσιχλάκη, Κυπριανού 4(1), Γουίλιαμς 13(2), Ράπτη, Μπεκίρι 3, Ράτζα 7(1), Μπαρμπεϊ 19(3), Παπαϊωάννου 4, Γκρέισον 4, Ζορμπαλά, Σταμουλίδου, Μπάνου 8.
Παναθηναϊκός (Ερντέμ): Φιτζέραλντ 10, Κωτούλα 3(1), Μπράουν 12(2), Κουμαντσιώτου 2, Γαλανόπουλος 6(2), Πολυμένη 2, Βίτολα 13(3), Χατζηλεοντή 6, Κριμίλη 11(2), Χατζηγιακουμή 2, Πρινς 19(1).
Ιωνία-Ανόρθωση Βόλου 92-62
Διαιτητές: Ρίζος-Λεβεντάκος-Μπακετέα
Δεκάλεπτα: 31-12, 49-42, 83-53, 92-62
Ιωνία (Βελτσίστας): Δαμουλάκη 5(1), Βιντσιλαίου Σ. 5, Καραγιάννη, Βιντσιλαίου Α. 13(2), Νικολοπούλου, Συροπούλου, Γκριγκς 11(3), Τσιανάκα, Φουράκη 9, Μανίς 10, Κλαρκ 16, Στογιανόφσκα 23(5).
Ανόρθωση Βόλου (Στρατίκης): Μίνγκο 11, Σουλτάνη 5(1), Κοτζαϊτση 9, Σιουμουρέκη, Σαμαντά, Κουτσουνούρη 1, Γκανάτσιου, Φωνιαδάκη, Σμιθ 20(4), Ταντουρόφσκα 3(1), Μπατλ 13.
Αθηναϊκός Qualco-Πρωτέας Βούλας 102-70
Διαιτητές: Βαγγάλης-Καραπαπάς-Ιωάννου
Δεκάλεπτα: 20-20, 51-44, 77-56, 102-70
Αθηναϊκός Qualco (Καλτσίδου): Ράτζα 9, Κις 14, Τσινέκε 13, Χαιριστανίδου, Σταμάτη 8(2), Γουίντερμπερν 6, Παυλοπούλου 2, Λούκα 8, Αναστασοπούλου 3(1), Πρινς 17(4), Παρκς 11, Χρίστοβα 11(1).
Πρωτεας Βούλας (Δεσποτάκης): Γραβάνη, Στολίγκα 12(4), Ντέμο, Ανδρικοπούλου, Χουσελά 3(1), Σακελλαρίου 8, Μπόικο, Αράπογλου 2, Γιένσεν 12(2), Τουμπανιάρη, Μάλι 26(6), Κόρνγουελ 7.
ΠΑΣ Γιάννινα-Παναθλητικός 73-61
Διαιτητές: Καρπάνος-Κατωτικίδης-Ελ Ανύ
Δεκάλεπτα: 16-14, 34-23, 47-42, 73-61
ΠΑΣ Γιάννινα (Χαντέλης): Μπρούγκλερ 15(1), Μούγιοβιτς 7(1), Σαρηγιαννίδου 15(2), Μαρίνη 5(1), Καμπερίδου, Ξανθοπούλου, Μορχάουζ 10, Μιχαηλίδου 1, Σίγκλετον 20(1).
Παναθλητικός (Νανάκος): Ράνσομ 12(2), Μάντζου 9, Κοφινά, Γεροστεργίου, Ανταμς 17, Γκέλντοφ 12, Σύρπα, Μόρις 11.
Η βαθμολογία
1) Αθηναϊκός Qualco 15 651-453 198
2) Παναθηναϊκός 14 638-461 177
3) Ολυμπιακός 13 619-503 116
4) ΠΑΣ Γιάννινα 12 543-595 -52
5) ΕΣΚΔ Νέας Ιωνίας 11 528-500 28
6) Πανσερραϊκός 11 472-469 3
7) Πρωτέας Βούλας 11 578-633 -55
8) Παναθλητικός 9 473-554 -81
9) ΠΑΟΚ 9 501-588 -87
10) Αμύντας 8 445-537 -92
11) Ανόρθωση Βόλου 7 455-610 -155
Η επόμενη αγωνιστική (9η, 6-7/12)
Πρωτέας Βούλας-ΠΑΣ Γιάννινα
Παναθηναϊκός-ΕΣΚΔ Νέας Ιωνίας
Ανόρθωση Βόλου-Αμύντας
Ολυμπιακός-Πανσερραϊκός
Παναθλητικός-ΠΑΟΚ
Ρεπό: Αθηναϊκός Qualco