Το πανόραμα της Α1 Γυναικών: Ακάθεκτος ο Παναθηναϊκός - Άνετο απόγευμα για Αθηναϊκό και Νέα Ιωνία

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει αήττητος την πορεία του στην Α1 Γυναικών, με τον Αθηναϊκό και τη Νέα Ιωνία να έχουν εύκολο απόγευμα κόντρα σε Πρωτέα Βούλας και Ανόρθωση Βόλου αντίστοιχα. Δείτε το πανόραμα και την βαθμολογία.

Με τέσσερα σημαντικά παιχνίδια στο πλαίσιο της 8ης Αγωνιστικής συνεχίστηκε σήμερα το πρωτάθλημα της Α1 Γυναικών.

Την αήττητη πορεία του συνέχισε ο Παναθηναϊκός επικρατώντας στη Θεσσαλονίκη του ΠΑΟΚ με 86-62 έχοντας για πρώτη σκόρερ την Πρινς με 19 πόντους.

Η Ιωνία πραγματοποιώντας καλή εμφάνιση νίκησε στη Ζωφριά την Ανόρθωση Βόλου με 92-62 με την Στογιανόφσκα να τελειώνει τον αγώνα με 23 πόντους και 5 τρίποντα.

Εύκολο απόγεμα πέρασε ο Αθηναϊκός Qualco που πέτυχε άνετη νίκη με 102-70 απέναντι στον Πρωτέα Βούλας με 11 από τις 12 παίκτριές του να σκοράρουν.

Σημαντική νίκη τέλος για τον ΠΑΣ Γιάννινα που επικράτησε με 73-61 του Παναθλητικού με την Σίγκλετον να έχει 20 πόντους και 24 ριμπάουντ.

Αποτελέσματα (8η Αγωνιστική – 30/11)

ΠΑΟΚ_Παναθηναϊκός 62-86

ΕΣΚΔ Ιωνία-Ανόρθωση Βόλου 92-62

Αθηναϊκός Qualco-Πρωτέας Βούλας 102-70

ΠΑΣ Γιάννινα-Παναθλητικός 73-61

Σάββατο 29/11

Αμύντας-Ολυμπιακός 66-84

Ρεπό: Πανσερραϊκός

Αναλυτικά τα σημερινά παιχνίδια

ΠΑΟΚ_Παναθηναϊκός 62-86

Διαιτητές: Λουλουδιάδης-Νέδογλου-Μιχέλη

Δεκάλεπτα: 23-34, 35-59, 47-75, 62-86

ΠΑΟΚ (Αγγελίδης): Τσιχλάκη, Κυπριανού 4(1), Γουίλιαμς 13(2), Ράπτη, Μπεκίρι 3, Ράτζα 7(1), Μπαρμπεϊ 19(3), Παπαϊωάννου 4, Γκρέισον 4, Ζορμπαλά, Σταμουλίδου, Μπάνου 8.

Παναθηναϊκός (Ερντέμ): Φιτζέραλντ 10, Κωτούλα 3(1), Μπράουν 12(2), Κουμαντσιώτου 2, Γαλανόπουλος 6(2), Πολυμένη 2, Βίτολα 13(3), Χατζηλεοντή 6, Κριμίλη 11(2), Χατζηγιακουμή 2, Πρινς 19(1).

Ιωνία-Ανόρθωση Βόλου 92-62

Διαιτητές: Ρίζος-Λεβεντάκος-Μπακετέα

Δεκάλεπτα: 31-12, 49-42, 83-53, 92-62

Ιωνία (Βελτσίστας): Δαμουλάκη 5(1), Βιντσιλαίου Σ. 5, Καραγιάννη, Βιντσιλαίου Α. 13(2), Νικολοπούλου, Συροπούλου, Γκριγκς 11(3), Τσιανάκα, Φουράκη 9, Μανίς 10, Κλαρκ 16, Στογιανόφσκα 23(5).

Ανόρθωση Βόλου (Στρατίκης): Μίνγκο 11, Σουλτάνη 5(1), Κοτζαϊτση 9, Σιουμουρέκη, Σαμαντά, Κουτσουνούρη 1, Γκανάτσιου, Φωνιαδάκη, Σμιθ 20(4), Ταντουρόφσκα 3(1), Μπατλ 13.

Αθηναϊκός Qualco-Πρωτέας Βούλας 102-70

Διαιτητές: Βαγγάλης-Καραπαπάς-Ιωάννου

Δεκάλεπτα: 20-20, 51-44, 77-56, 102-70

Αθηναϊκός Qualco (Καλτσίδου): Ράτζα 9, Κις 14, Τσινέκε 13, Χαιριστανίδου, Σταμάτη 8(2), Γουίντερμπερν 6, Παυλοπούλου 2, Λούκα 8, Αναστασοπούλου 3(1), Πρινς 17(4), Παρκς 11, Χρίστοβα 11(1).

Πρωτεας Βούλας (Δεσποτάκης): Γραβάνη, Στολίγκα 12(4), Ντέμο, Ανδρικοπούλου, Χουσελά 3(1), Σακελλαρίου 8, Μπόικο, Αράπογλου 2, Γιένσεν 12(2), Τουμπανιάρη, Μάλι 26(6), Κόρνγουελ 7.

ΠΑΣ Γιάννινα-Παναθλητικός 73-61

Διαιτητές: Καρπάνος-Κατωτικίδης-Ελ Ανύ

Δεκάλεπτα: 16-14, 34-23, 47-42, 73-61

ΠΑΣ Γιάννινα (Χαντέλης): Μπρούγκλερ 15(1), Μούγιοβιτς 7(1), Σαρηγιαννίδου 15(2), Μαρίνη 5(1), Καμπερίδου, Ξανθοπούλου, Μορχάουζ 10, Μιχαηλίδου 1, Σίγκλετον 20(1).

Παναθλητικός (Νανάκος): Ράνσομ 12(2), Μάντζου 9, Κοφινά, Γεροστεργίου, Ανταμς 17, Γκέλντοφ 12, Σύρπα, Μόρις 11.

Η βαθμολογία

1) Αθηναϊκός Qualco 15 651-453 198

2) Παναθηναϊκός 14 638-461 177

3) Ολυμπιακός 13 619-503 116

4) ΠΑΣ Γιάννινα 12 543-595 -52

5) ΕΣΚΔ Νέας Ιωνίας 11 528-500 28

6) Πανσερραϊκός 11 472-469 3

7) Πρωτέας Βούλας 11 578-633 -55

8) Παναθλητικός 9 473-554 -81

9) ΠΑΟΚ 9 501-588 -87

10) Αμύντας 8 445-537 -92

11) Ανόρθωση Βόλου 7 455-610 -155

Η επόμενη αγωνιστική (9η, 6-7/12)

Πρωτέας Βούλας-ΠΑΣ Γιάννινα

Παναθηναϊκός-ΕΣΚΔ Νέας Ιωνίας

Ανόρθωση Βόλου-Αμύντας

Ολυμπιακός-Πανσερραϊκός

Παναθλητικός-ΠΑΟΚ

Ρεπό: Αθηναϊκός Qualco