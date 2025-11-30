Αποκάλυψη από την Σερβία: «Ο πρόεδρος της Παρτίζαν ανακοίνωσε μόνος του την οριστική παραίτηση του Ομπράντοβιτς»

Σύμφωνα με το «Nova.rs», παρόλο που ανακοινώθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα των «ασπρόμαυρων» ότι ο «Ζοτς» δεν είναι πλέον προπονητής της ομάδας, πρόκειται για προσωπική ανακοίνωση του προέδρου Οστόγια Μιχαΐλοβιτς και όχι του ίδιου του συλλόγου.

Νέα αποκάλυψη έρχεται από την Σερβία στο σήριαλ Ομπράντοβιτς - Παρτίζαν. Σύμφωνα με το «Nova.rs» ο πρόεδρος της Παρτίζαν, Οστόγια Μιχαΐλοβιτς, ανακοίνωσε μόνος του το οριστικό τέλος του Ομπράντοβιτς, χωρίς να έχει απαντήσει ο έμπειρος κόουτς και χωρίς να περάσει από το ΔΣ.

Να σημειώσουμε ότι η Σερβική ομάδα αρχικά έβγαλε ανακοίνωση για την αποχώρηση του Ομπράντοβιτς, την οποία απέσυρε λίγα λεπτά μετά.

Σύμφωνα με το «Nova.rs» ,το γράμμα του Ομπράντοβιτς προς το κοινό της Παρτίζαν μεταποιήθηκε πριν δημοσιευτεί και προστέθηκε η λέξη «αμετάκλητη» πριν από τη λέξη «παραίτηση» που δεν υπήρχε αρχικά.

Έτσι το ίδιο Μέσο αναφέρει πως ο Σέρβος τεχνικός ζήτησε την παραίτηση του προέδρου όταν συναντήθηκε με το ΔΣ της ομάδας.

Γι’ αυτόν το λόγο η δεύτερη συνάντηση που είχε προγραμματιστεί για την επόμενη μέρα ακυρώθηκε και κατά την ώρα της προγραμματισμένης πρώτης προπόνησης της ομάδας χωρίς τον Ομπράντοβιτς επικράτησε χάος έξω από την Αρένα του Βελιγραδίου.