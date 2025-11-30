Ερντέμ: «Ένιωσα ντροπή και θλίψη λόγω των λεκτικών επιθέσεων - Καμία γυναίκα να μην ανέχεται κάτι τέτοιο»

Η Σελέν Ερντέμ με story της στο Instagram ξέσπασε για τα όσα άκουσε κατά τη διάρκεια του αγώνα του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ.

Ο ΠΑΟΚ υποδέχθηκε τον Παναθηναϊκό για την 8η αγωνιστική της Α1 Γυναικών. Το «τριφύλλι» ήταν ανώτερο σε όλη τη διάρκεια του ματς και πήρε μία άνετη νίκη (86-62), παραμένοντας αήττητο με ρεκόρ 7-0

Μετά το φινάλε, η Σελέν Ερντέμ ανέβασε ένα story στο Instagram και έκανε γνωστό πως δέχθηκε λεκτική επίθεση κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, η οποία απευθυνόταν στη γυναικεία της φύση.

Αναλυτικά τα όσα έγραψε:

«Καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, ένιωσα βαθιά ντροπή και θλίψη λόγω των συνεχών λεκτικών επιθέσεων που απευθύνονταν σε μένα και στη γυναικεία μου φύση.

Καμία γυναίκα δεν πρέπει να ανέχεται κάτι τέτοιο. Είμαι κατηγορηματικά αντίθετη σε κάθε μορφή βίας και έλλειψης σεβασμού προς τις γυναίκες».

Δείτε την ανάρτηση: