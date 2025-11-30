Μπότης: «Ξέραμε ότι θα ήταν δύσκολο ματς - Στο δεύτερο ημίχρονο βγήκε η κούραση»

Ο Αντώνης Μπότης μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού κόντρα στον ΠΑΟΚ στάθηκε στην κούραση που είχε η ομάδα.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Προερχόμασταν από μία εβδομάδα, η οποία κλείνει σήμερα, με τρία παιχνίδια. Το προηγούμενο ήταν πάλι εδώ στη Θεσσαλονίκη, πήγαμε Ελβετία, κάναμε μία προπόνηση χθες και ήρθαμε να παίξουμε ένα δύσκολο ματς. Ξέραμε ότι θα ήταν δύσκολο. Ξέραμε ότι τα κορίτσια θα ήταν κουρασμένα, το βλέπουμε και από το σκορ στο δεύτερο ημίχρονο ότι κάπως βγήκε όλη η κούραση της εβδομάδας. Ήμασταν συγκεντρωμένοι στο παιχνίδι και ήρθε η νίκη με το σκορ που βλέπετε. Συνεχίζουμε την πορεία μας παιχνίδι-παιχνίδι. Εύχομαι καλή συνέχεια στον ΠΑΟΚ, είναι μία ομάδα που φαίνεται ότι κάνει πράγματα, δουλεύει, νομίζω την αδικεί λίγο η θέση της βαθμολογικά».