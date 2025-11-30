Βουγιόσεβιτς για την αποχώρηση Ομπράντοβιτς: «Λυπάμαι που η Παρτιζάν καταρρέει»

Ο Ντούσκο Βουγιόσεβιτς σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στην αποχώρηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς από την Παρτιζάν, τονίζοντας πως λυπάται να βλέπει την ομάδα να καταρρέει.

Το «θρίλερ» ολοκληρώθηκε και ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αποτελεί παρελθόν από την Παρτιζάν. Ο «Ζοτς» δεν άλλαξε την απόφασή του παρά την προσπάθεια της διοίκησης, και πλέον ο σύλλογος μπαίνει σε μία νέα εποχή.

Ο Ντούσκο Βουγιόσεβιτς μίλησε για τα όσα γίνονται στην Παρτιζάν και τόνισε πως λυπάται που βλέπει την ομάδα να καταρρέει. Ακόμη, υπογράμμισε πως θα έπρεπε όλοι στον οργανισμό να συγκεντρωθούν στο ματς με τον Ερυθρό Αστέρα και να μην μαλώνουν μεταξύ τους.

Αναλυτικά τα όσα είπε στο «SportKlub»:

«Τι να σας πω, δεν ξέρω τίποτα. Λυπάμαι που η Παρτιζάν καταρρέει. Θα ήταν καλύτερο για αυτούς να προετοιμαστούν για τον Ερυθρό Αστέρα, παρά να μαλώνουν μεταξύ τους. Τελεία και παύλα»