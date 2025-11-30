Double-double για Σπάρταλη και Σούλη στο NCAA

Οι Στέφανος Σπάρταλης και Ράιαν Σούλης έκαναν αρκετά καλές εμφανίσεις και ολοκλήρωσαν τους αγώνες τους με double-double. Θετική παρουσία και από τον Τάσο Ροζακέα.

Το Μόνμαουθ γνώρισε την ήττα από το ΛεΜόιν με 83-79, με τον Στέφανο Σπάρταλη να ολοκληρώνει τον αγώνα με double-double. Πιο συγκεκριμένα, σε 24 λεπτά στο παρκέ είχε 11 πόντους (3/4 βολές, 4/9 δίποντα), 10 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα ενώ έκανε και 2 λάθη.

Ακόμη στην άνετη νίκη του Κολούμπια με το Σάρα Λόρενς (92-44), ο Ράιαν Σούλης μέτρησε 10 πόντυος (5/8 δίποντα και 0/1 τρίποντα), 10 ριμπάουντ και 2 λάθη σε 23 λεπτά.

Τέλος, σημειώνεται πως ο Τάσος Ροζακέας στην επικράτηση του Μάουντ Σεντ Μέρις επί του Χάουαρντ (79-75) είχε 8 πόντους (1/3 δίποντα και 2/2 τρίποντα), 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 λάθος σε 16 λεπτά.