Τέλος από την Καρδίτσα ο Ουάιτ: «Ο καλύτερος οργανισμός που υπήρξα»

Ο Ρομέλο Ουάιτ αποτελεί παρελθόν από την Καρδίτσα και με δηλώσεις του έστειλε το δικό του μήνυμα.

Υπενθυμίζουμε πως ο Αμερικανός άσος είχε υποστεί ρήξη επιγονατιδικού τένοντα λίγους μήνες μετά την άφιξή του στην Καρδίτσα, η οποία τον στήριξε, αλλά πλέον αποτελεί παρελθόν.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Εκτιμώ αυτή την πόλη, αυτόν τον οργανισμό και όλους όσους ήταν στο πλευρό μου, με στήριξαν και με ώθησαν να προχωρήσω. Αυτή είναι η καλύτερη ομάδα στην οποία έχω υπάρξει. Ο καλύτερος οργανισμός στον οποίο έχω υπάρξει. Η καλύτερη πόλη στην οποία έχω βρεθεί. Ήταν καταπληκτικά και σας εκτιμώ πραγματικά. Ετοιμάζομαι να φύγω, να συνεχίσω την καριέρα μου και να προσπαθήσω να επιστρέψω. Είναι ένα αντίο, δεν είναι το τέλος, σας το υπόσχομαι. Θα σας δω πάλι. Ευχαριστώ πολύ τους φιλάθλους της Καρδίτσας, τους ανθρώπους της διοίκησης και όλους όσοι είναι κομμάτι του οργανισμού».