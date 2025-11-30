Τα Ελάφια συνήλθαν και συνέτριψαν τους Μπρούκλιν Νετς παίρνοντας τη νίκη με 116-99 σε μια καλή βραδιά για τον Greek Freak.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τόνισε πως ήθελε να βάλει τέλος στις διαδοχικές ήττες και με 29 πόντους, 8 ριμπάουντ και 2 ασίστ βοήθησε τα μέγιστα τα Ελάφια να φτάσουν στη νίκη.

Οι Μπακς πάτησαν παρκέ με μόνη σκέψη να βάλουν στοπ στο σερί των 7 ηττών και το έκαναν εμφανές από τα πρώτα λεπτά, πηγαίνοντας μάλιστα στην ανάπαυλα με το 71-53 υπέρ τους.

Στο ίδιο μοτίβο ξεκίνησαν και στην τρίτη περίοδο, όπου εκεί πήραν και άλλη φορά και έστειλαν τους Νετς στο -29 (99-70), για να δώσουν την χαριστική βολή στο τελευταίο δωδεκάλεπτο του αγώνα παίρνοντας τη νίκη με 116-99.