Οι Χόρνετς κατάφεραν να επιστρέψουν όταν οι Ράπτορς τους άφησαν πίσω, και πήραν τη νίκη με 118-111, σε ένα παιχνίδι που χρειάστηκε να παιχτεί παράταση.

Μπορεί οι Ράπτορς να είχαν τα ηνία στην επίθεση στην πρώτη περίοδο, όμως αυτό άλλαξε αμέσως 12 λεπτά μετά, αφού οι Χόρνετς εμφανίστηκαν πιο συγκεντρωμένοι.

Μετά από 36 λεπτά αγώνα, ο ρυθμός έπεσε μετά την ανάπαυλα, με τις δύο ομάδες να μένουν κοντά στο σκορ, πριν οι Ράπτορς πάρουν τα πάνω τους ξανά.

Ωστόσο οι Χόρνετς αποδείχθηκαν σκληρό καρύδι, αφού δεν άφησαν τους Κέλτες να φύγουν πολύ μπροστά στο σκορ.

Τα τελευταία λεπτά του αγώνα ήταν αγχωτικά για τις δύο ομάδες αφού χρειάστηκε να πάει στην παράταση. Εκεί οι Σάρλοτ Χόρνετς βγήκαν νικητές με 118-111.