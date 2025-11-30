Στην Μινεσότα οι Τίμπεργουλβς κατάφεραν να περιορίσουν τόσο - όσο τους Σέλτικς και να πάρουν τη νίκη (119-115).

Για τους «Γουλβς», ο Έντουαρντς οργίασε με 39 πόντους, 2 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ για την Βοστώνη ο Μπράουν ήταν εκπληκτικός και σημείωσε 41 πόντους, με 6 ριμπάουντ και 7 ασίστ.

Η Βοστώνη ξεκίνησε καλύτερα τον αγώνα και κατάφερε να πάρει κεφάλι στο σκορ σε όλη την διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου.

Ωστόσο οι Τίμπεργουλβς μετά την ανάπαυλα βρήκαν τον τρόπο να σταματήσουν τους Σέλτικς στην επίθεση και να ανατρέψουν τα δεδομένα.

Οι Κέλτες ωστόσο είχαν ακόμη δυνάμεις και στο τελευταίο δωδεκάλεπτο έβαλαν δύσκολα στον αντίπαλο τους, αλλά οι η Μινεσότα άντεξε και πήρε τη νίκη με 119-115.