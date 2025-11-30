Γιαννακόπουλος: «Το ΣΕΦ έχει τέτοια άνεση οικονομικά ξαφνικά;» (pic)

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, έκανε το δικό του σχόλιο σχετικά με την ψύξη στο ΣΕΦ και εξέφρασε τις απορίες του.

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, τόνισε πως υπάρχει άνιση μεταχείριση και αναφέρθηκε στα «εμπόδια» που υπήρξαν στο παρελθόν στο ΟΑΚΑ.

Όλα όσα ανέφερε ο ισχυρός άνδρας των «Πρασίνων» σε story του στο Instagram.

«Μετά την κατά πολύ μεγάλη διαφορά σε έκταση που δόθηκε η δίνεται στους δύο συλλόγους.

Διάβασα για την επένδυση που έκανε το ΣΕΦ 1,2 εκ σε ψύξη (ΘΥΜΙΖΩ ΟΤΙ ΑΚΟΜΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΟΜΑΔΑ ).

Το ΣΕΦ έχει τέτοια άνεση οικονομική ξαφνικά;

Θα θυμίσω οτι επί είκοσι χρόνια ο Παναθηναϊκός ζητούσε μετρητές ρεύματος δικούς του και αυτονόμηση χρεώσεων διότι για να θερμανθεί η κεντρική σάλα μπάσκετ έπρεπε να θερμανθεί και η μεγάλη πισίνα... Ουδέποτε ασχολήθηκε κανείς.

Όταν μας προτάθηκε έπρεπε να το δεχτούμε ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ" χωρίς δυνατότητα ελέγχου καν.

Έξου και τα αρκετά εκ που πέσαν μόνο για συμμάζεμα.

Κανείς δεν έκανε καμία επένδυση πρώτου παραχωρηθεί».