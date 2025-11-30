Λέικερς: Ντόντσιτς και Ριβς «έσπασαν» τρομερό σερί σε... αγώνες του Λεμπρόν

Οι Λούκα Ντόντσιτς και Όστιν Ριβς ήταν εξαιρετικοί στη νίκη των Λος Άντζελες Λέικερς κόντρα στους Ντάλας Μάβερικς και... έσπασαν ένα τρομερό σερί σε ματς που αγωνίζεται ο Λεμπρόν Τζέιμς.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς αναμετρήθηκαν με τους Ντάλας Μάβερικς για το NBA Cup και δε δυσκολεύτηκαν να επικρατήσουν με 129-119, κάνοντας έτσι το 4-0 στον όμιλό τους στην διοργάνωση.

Οι Λούκα Ντόντσιτς και Όστιν Ριβς ήταν τρομεροί και τελείωσαν τον αγώνα με 35 και 38 πόντους αντίστοιχα. Έτσι, σύμφωνα με τον Τιμ Ρέινολντς, για πρώτη φορά σε παιχνίδι που αγωνίζεται ο Λεμπρόν Τζέιμς, δύο παίκτες από την ομάδα του έχουν 35+ πόντους και ο «Βασιλιάς» δεν είναι ένας από αυτούς.

Αυτό είχε ξαναγίνει μία φορά, ξανά με τους «Λιμνανθρώπους», με τους Άντονι Ντέιβις και Ρούι Χατσιμούρα, αλλά ο Λεμπρόν δεν είχε παίξει σε αυτό το παιχνίδι.