Λεμπρόν: «Με αυτό το ρόστερ έχουμε καλές πιθανότητες - Δεν σκέφτομαι τα αποτελέσματα»

Ο Λεμπρόν Τζέιμς μίλησε στον Ντουέιν Ουέιντ και αναφέρθηκε στο mindset του στην 23η σεζόν του στο ΝΒΑ αλλά και στο ρόστερ των Λος Άντζελες Λέικερς.

Στο ματς των Λος Άντζελες Λέικερς με τους Ντάλας Μάβερικς, ο Ντουέιν Ουέιντ είχε την ευκαιρία να κάνει μερικές ερωτήσεις στον Λεμπρόν Τζέιμς.

Όταν ρωτήθηκε για το mindset του, ο «Βασιλιάς» απάντησε: «Για μένα, το σημαντικό είναι η διαδικασία. Δεν σκέφτομαι το αποτέλεσμα, σκέφτομαι τη διαδικασία που ακολουθώ για να φτάσω στο σημείο όπου μπορώ να παίξω ένα παιχνίδι. Έτσι, είναι όλα όσα συμβαίνουν πίσω από τα παρασκήνια που με κάνουν να προχωράω πριν ξεκινήσει πραγματικά το παιχνίδι».

Ακόμη, μίλησε για το ρόστερ των «Λιμνανθρώπων» και τόνισε πως οι Λέικερς μπορούν να φτάσουν μέχρι το τέλος με τους παίκτες που έχουν. Χαρακτηριστικά είπε: «Έχω βιώσει αυτές τις μάχες, τις νίκες και τις ήττες, οπότε έχω δοκιμαστεί στη μάχη. Και με τους παίκτες που έχουμε, πιστεύω ότι έχουμε καλές πιθανότητες. Αλλά είναι μια μακρά διαδικασία και είμαστε ακόμα στον Νοέμβριο. Προσπαθούμε να συνεχίσουμε να χτίζουμε τους επόμενους μήνες».