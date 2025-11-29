Πέσιτς για την αποχώρηση Ομπράντοβιτς: «Μου προκάλεσε έκπληξη - Ελπίζω να μην αποσυρθεί»

Ο Σβέτισλαβ Πέσιτς μίλησε για την αποχώρηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς από την Παρτιζάν, τονίζοντας πως του έκανε έκπληξη. Ακόμη, εξέφρασε την επιθυμία του να μην είναι αυτό το τέλος της καριέρας του «Ζοτς».

Αναλυτικά τα όσα είπε στο «Kida Show»:

«Ανεξάρτητα από όλα, νομίζω ότι εξακολουθεί να είναι μια έκπληξη για εμάς τους προπονητές, και για μένα προσωπικά. Ίσως δεν θα ήταν, αν είχε συμβεί στο τέλος της σεζόν. Γνωρίζοντας τον Ζέλικο, αυτό είναι μια έκπληξη για μένα. Γιατί; Λοιπόν, από ό,τι μπορώ να δω, είχε την απόλυτη υποστήριξη των ανθρώπων μέσα στον σύλλογο. Οι άνθρωποι που διευθύνουν τον σύλλογο τον επέλεξαν, εκείνος τους επέλεξε, και είχαμε μια καλή ατμόσφαιρα. Είχε επίσης τεράστια υποστήριξη από το κοινό και τους οπαδούς, κάτι που το κάνει την όλη κατάσταση έκπληξη για εμάς.

Από την άλλη πλευρά, η ζωή αλλάζει — οι προτεραιότητες αλλάζουν, οι άνθρωποι αλλάζουν, οι παίκτες έχουν διαφορετικές προτεραιότητες και η επιρροή ενός προπονητή μειώνεται, ανεξάρτητα από την ποιότητα και τα επιτεύγματά του. Όσον αφορά την Παρτιζάν, ο Ζέλικο ανέλαβε μια τεράστια ευθύνη. Αυτό δεν είναι καλό. Η ευθύνη πρέπει να μοιράζεται με τους παίκτες. Ένας προπονητής δεν πρέπει να αποφεύγει, αλλά και να δίνει στους παίκτες ευθύνη για την προπόνηση, τη συμπεριφορά και τη συνοχή της ομάδας. Ο προπονητής είναι αυτός που συνδέει τους παίκτες και χτίζει την ομάδα, αλλά και οι παίκτες φέρουν ευθύνη για τη χημεία της ομάδας. Αν δεν το μοιραστείς αυτό με τους παίκτες, θα υπάρξουν φορές που θα έρθουν δύσκολες στιγμές. Τότε οι παίκτες λένε: "Εσύ είσαι ο πιο σημαντικός, ασχολήσου εσύ με αυτό".

Το κοινό έχει αναδείξει τον Ζέλικο σε πολύ περισσότερο από αυτό που είναι. Είναι ένας εξαιρετικός προπονητής με τεράστια εμπειρία και γνώσεις, και ελπίζω να μην έχει τελειώσει την καριέρα του. Αυτό είναι και ένα μήνυμα προς τους άλλους προπονητές: όταν δεν μπορείτε να πετύχετε αυτό που έχετε θέσει ως στόχο λέτε: "Κύριοι, αναλαμβάνω την ευθύνη". Είμαι εδώ για να βοηθήσω, αλλά τώρα είναι καιρός να πάει προς άλλη κατεύθυνση. Αυτός είναι ο συντομότερος τρόπος για να το θέσω».