Και πρώτος ο Πρωτέας Βούλας στην Elite League και βάζει και πιτσιρικάδες!

Ο Πρωτέας Βούλας πραγματοποιεί μία εξαιρετική σεζόν φέτος στην Elite League, ενώ την ίδια ώρα προωθεί και νεαρά ταλέντα.

Ο Πρωτέας Βούλας πήρε ακόμα μία νίκη στην Elite League, πανηγυρίζοντας ένα εύκολο «διπλό» απέναντι στους Σοφάδες με 82-60. Έτσι, βρίσκεται στην πρώτη θέση της διοργάνωσης με ρεκόρ 9-1, μαζί με την Δόξα Λευκάδας.

Η πορεία από μόνη της είναι εντυπωσιακή, αλλά γίνεται ακόμα πιο εντυπωσιακή από το γεγονός πως η ομάδα προωθεί και αρκετά νέα ταλέντα. Ήδη, ο Φώτης Κωνσταντινίδης αποχώρησε και πήγε στο Σεντ Τζονς του Ρικ Πιτίνο.

Σήμερα, μάλιστα, στη νίκη επί των Σοφάδων χρησιμοποιήθηκε και ο Παύλος Πεταλωτής, ο οποίος είναι γεννημένος το 2008. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι σε αυτό το επίπεδο παίζουν ελάχιστοι παίκτες της ηλικίας του. Ο νεαρός, μάλιστα, έκανε καλή εμφάνιση, τελειώνοντας τον αγώνα με δύο τρίποντα και έξι πόντους.