Χαμός στα social της Παρτιζάν: «Να πάρει ρόλο στη διοίκηση ο Ομπράντοβιτς - Θα αντιμετωπίσετε τους οπαδούς»

Οι οπαδοί της Παρτιζάν αντέδρασαν έντονα και στα social media κατά της διοίκησης μετά την παραίτηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Αρκετοί θέλουν να δουν τον «Ζοτς» να έχει διοικητικό πόστο.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αποτελεί και επίσημα παρελθόν από την Παρτιζάν. Οι σχέσεις του με την διοίκηση και τον πρόεδρο της ομάδας δεν ήταν καθόλου καλή και σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Σερβία, ζήτησε από τον Οστόγια Μιχαΐλοβιτς να παραιτηθεί. Αυτό δεν έγινε και τελικό ο «Ζοτς» αποχώρησε από την ομάδα.

Η ανακοίνωση... βγήκε στον αέρα κατά τη διάρκεια της προπόνησης και πλήθος κόσμου ήταν έξω από την «Beogradska Arena». Όπως ήταν λογικό, οι αντιδράσεις ήταν έντονες, με τον Βάνια Μαρίνκοβιτς να απευθύνεται στους φιλάθλους που ήταν εκεί. Μάλιστα, και στον αγώνα ποδοσφαίρου οι φίλαθλοι έδειξαν την στήριξή τους στον θρυλικό κόουτς και φώναζαν το όνομά του στον αγώνα με την Γιαβόρ.

Φυσικά, αυτό συνεχίστηκε και στα social media. Κάτω από την ανάρτηση της ομάδας για την παραίτηση του Ομπράντοβιτς, αρκετοί οπαδοί εξέφρασαν την δυσαρέσκειά τους και τα νεύρα τους προς την διοίκηση. Αξίζει να σημειωθεί πως δεν ήταν και λίγοι αυτοί που ζήτησαν να πάρει διοικητικό πόστο ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Δείτε μερικές αντιδράσεις:

«Ο Ζέλικο είναι ένας έντιμος άνθρωπος, είπε ότι δεν θα είναι πια προπονητής και παρέμεινε συνεπής. Αλλά γιατί ο Ζοτς να μην είναι διευθυντής του συλλόγου; Δεν υπάρχει καλύτερη επιλογή για αυτή τη θέση από αυτόν».

Zeljko je častan čovek, rekao da nece da bude trener više i ostao dosledan.

Ali sto ne bi ŽOC bio direktor kluba?

Ne postoji bolja opciha za to mesto od njega. — Dragan Kerum (@DraganKerum) November 29, 2025

«Ας είναι ο αθλητικός διευθυντής, ας είναι ο Οστόγια οικονομικός. Αυτός είναι ο συμβιβασμός».

Ili sportski durektor, neka Ostoja bude finansijski. Eto kompromisa. — Dragan Kerum (@DraganKerum) November 29, 2025

«Από αυτή τη στιγμή, για μένα η Παρτιζάν είναι απλά ένας συνηθισμένος σύλλογος. Από το 1986, στην καρδιά μου, ακριβώς λόγω του Ζέλικο Ομπράντοβιτς».

U ovom trenutku za mene KK Partizan je samo obican klub. Od 1986 u mome srcu upravo zbog Zeljka Obradovica😳 — Цопкар™🇩🇪 (@Copkar) November 29, 2025

«Μήπως ο Οστόγια ετοιμάζεται να καλύψει το κενό που άφησε η αποχώρηση του προπονητή και του αθλητικού διευθυντή, και στη συνέχεια να αναλάβει και τις δύο θέσεις; Δεν βλέπω κανένα τρόπο να συνεχίσει να λειτουργεί ο σύλλογος με οποιαδήποτε ιδιότητα όσο αυτός είναι εκεί».

Да ли се то Остоја спрема да попуни празнину која је настала одласком тренера и спортског директора и да у наставку буде и једно и друго?

Не видим начин да клуб настави да функционише на било који начин док је он ту — Бојан Јовановић (@SerbianSuperman) November 29, 2025

«Ελάτε τώρα, τι πρόβλημα έχετε με την παραίτηση του Ομπράντοβιτς; Είχε κακά αποτελέσματα; Ναι, αλλά καλύτερα να παραιτηθεί τώρα παρά να τον γδάρουν ζωντανό οι τσιγγάνοι. Δεν είναι ηλίθιος, θα αποσυρθεί από μόνος του. Εδώ και πέντε παιχνίδια λέω ότι πρέπει να φύγει. Ας μπει στο διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου!».

Ljudi , grobari , šta je problem sa ostavkom Obradovića , je l' imao loše rezultate , jeste , bolje sad nego da ga cigani oderu , nije on glup i da povuče ostavku . Zdušno sam unazad 5 kola zagovarao da treba da ide sa klupe . Neka bude u upravi kluba ! — Aco Djurović (@AcoDjurovi1) November 29, 2025

«Αν νομίζεις ότι τα πράγματα θα ηρεμήσουν με τον καιρό και θα μπορείς να συνεχίσεις σαν να μην συνέβη τίποτα, τότε έχεις κάνει σοβαρό λάθος».

Ako mislite da ce se vremenom stvari smiriti i vi nastaviti kao da se nista nije desilo onda ste se grdno zaigrali . — sasa (@sasamanaus) November 29, 2025

«Αυτό το διοικητικό συμβούλιο, με επικεφαλής έναν μόνο άνθρωπο, θα μείνει στην ιστορία ως το χειρότερο όχι μόνο του μπασκετικού τμήματος, αλλά και της Παρτιζάν.

Η αυγή θα έρθει για κάθε αξιοπρεπή άνθρωπο σε αυτή τη χώρα, αργά ή γρήγορα. Και όταν έρθει, δεν πρέπει να ξεχαστείτε. Πρέπει να σας θυμούνται όπως ποτέ άλλοτε.

ΝΤΡΟΠΗ!».

Ova uprava na celu sa jednim covekom ce ostati upamcena kao najgora uprava u istoriji ne KK sekcije, vec SD Partizan.



Svanuce svakom normalnom coveku ove zemlje kad tad, kad tad. A tad vas ne treba zaboraviti, tad vas se treba setiti kao nikada pre.



BRUKA I SRAMOTA! — Stefan Lazarevic ® (@ESEL23) November 29, 2025

«Δεν θα πάω ξανά στο γήπεδο για αγώνα! Τελεία και παύλα. Παίκτες και διοίκηση, ντροπή σας!».

Ja vise u arenu na utakmicu ne idem! Toliko.

Igraci i uprava sram vas bilo! — Jelena (@helenaherca97) November 29, 2025

«Φανταστείτε τι έχετε επιτύχει. Μπράβο. Τώρα θα δείτε πώς είναι να αντιμετωπίζετε τους οπαδούς της Παρτιζάν».