Γιάννης στο SDNA: «Όποτε παίζω με την Εθνική πάντα ξαναερωτεύομαι το μπάσκετ- Ανυπομονώ να παίξω με τον Αβδάλα» (vid)

Ο κορυφαίος παίκτης του πλανήτη μίλησε για την επιστροφή του στο παρκέ, τους Μπακς, την Εθνική και τη μελλοντική του συνύπαρξη με τον Νεοκλή Αβδάλα. Αποστολή στις ΗΠΑ.

Το ταξίδι μας στην Αμερική είχε σε πρώτο πλάνο το χθεσινό παιχνίδι των Νιου Γιορκ Νικς με τους Μιλγουόκι Μπακς. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, όμως, ήταν τραυματίας εδώ και κάμποσες μέρες. Κι ήταν αμφίβολο αν θα παίξει. Τελικώς προς μεγάλη μας χαρά αποφασίστηκε όπως η επιστροφή του Γιάννη στο παρκέ γίνει χθες το βράδυ με τον κορυφαίο παίκτη του πλανήτη να παίζει σαν να μην είχε λείψει καθόλου. Πως όχι άλλωστε από την στιγμή, που ήταν κυρίαρχος, έχοντας σε 28 λεπτά συμμετοχής 30 πόντους, 15 ριμπάουντ και 8 ασίστ. Η νέα μεγαλειώδης του εμφάνιση, όμως, δεν ήταν αρκετή, ώστε να δώσει τη νίκη στους Μπακς και το εισιτήριο για τη συνέχεια του ΝΒΑ Cup. Οι Νικς είχαν το κάτι παραπάνω στις λεπτομέρειες και με τρομερό Τζέιλεν Μπράνσον (37 πόντοι, 5 ασίστ), ήταν εκείνοι, που έκοψαν το νήμα.

Με αυτά και με αυτά η ομάδα του Μιλγουόκι μετράει 7 συνεχόμενες ήττες, έχοντας σε λίγες ώρες μπροστά της ένα ματς, που εύκολα μπορεί να σπάσει το αρνητικό σερί: με τους Νετς στο «Fiserv Forum».

Εννοείται ότι δεν θα μπορούσαμε να μη μιλήσουμε με τον Γιάννη μετά το τέλος του παιχνιδιού στο «Madison Square Garden». Για αυτό άλλωστε και ήρθαμε στη Νέα Υόρκη. Αφού πρώτα, λοιπόν, έκανε τις κοινής λήψης, που λέμε, δηλώσεις στους συναδέλφους από την Αμερική, στη συνέχεια αφοσιώθηκε σε μας, παρότι ο χρόνος πίεζε για το ταξίδι της επιστροφής στο Μιλγουόκι.

- Γιάννη μου επέστρεψες, σε είδαμε μια χαρά, εσυ πώς νιώθεις είναι το θέμα. Εμείς απέξω σε είδαμε μια χαρά, κάτι παραπάνω από μια χαρά.

«Νιώθω πολύ καλά. Εντάξει, 12 μέρες δεν ε... Έκανα πολύ καλή αποθεραπεία. Δούλεψα το κορμί μου, νιώθω δυνατός. Είμαι έτοιμος για τα παιχνίδια».

- Χάσατε το ΝΒΑ Cup, εντάξει δεν έγινε και τίποτα. Έτσι δεν είναι; Είναι μικρό το δείγμα γραφής μέχρι στιγμής, αλλά ποιο είναι το μήκος κύματος των φετινών Μιλγουόκι Μπακς; Τι να περιμένουμε; Πώς την βλέπεις την ομάδα; Έχει ταλέντο, λείπει κάτι;

«Έχει ταλέντο, παίζουμε δυνατά. Έχουμε κάνει μία μικρή κοιλιά τώρα, έχουμε χάσει επτά συνεχόμενα παιχνίδια. Ελειπα εγώ από την ομάδα, λείπει ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ. Αύριο (σ.σ. σήμερα) θα είμαστε και οι δύο διαθέσιμοι να βοηθήσουμε την ομάδα. Παίζουμε με το Μπρούκλιν, μακάρι να κερδίσουμε. Όχι μακάρι να κερδίσουμε, θα κερδίσουμε το ματς και από εκεί συνεχίζουμε».

- Πόσο μακριά μπορείτε να φτάσετε;

«Άμα μείνουμε ταπεινοί και δουλέψουμε σκληρά, δεν πιστεύω ότι έχει ταβάνι αυτή η ομάδα. Αλλά αν συνεχίσουμε με αυτό τον τρόπο που παίζουμε και δε δίνουμε τα πάντα σε κάθε παιχνίδι, θα είναι πολύ δύσκολη η σεζόν. Αλλά άμα πάμε πάλι πίσω σε αυτά που κάναμε στην αρχή της σεζόν, που παίζαμε δυνατά, είχαμε πολύ καλό spacing, παίρναμε τα ριμπάουντ. Αν συνεχίσουμε να έχουμε αυτό το σκεπτικό και έχουμε κίνητρο σαν ομάδα, πιστεύω ότι μπορούμε να φτάσουμε ψηλά».

- Περίπου δύο μήνες έχουν περάσει από το Ευρωμπάσκετ, ακόμα πανηγυρίζουμε το χάλκινο μετάλλιο. Χθες (σ.σ. προχθές) ξεκίνησε η προσπάθεια για το Παγκόσμιο του '27 με τη νίκη επί της Ρουμανίας. Τι είναι αυτό που σου έχει μείνει έντονα από το Ευρωμπάσκετ, πέρα από το χάλκινο μετάλλιο εννοείται;

«Πέρασα πολύ καλά. Όποτε παίζω με την Εθνική πάντα ξαναερωτεύομαι το μπάσκετ. Με τα παιδιά, ας πούμε, μου άρεσε πάρα πολύ γιατί είχαμε όλοι το ίδιο σκεπτικό, είχαμε ένα στόχο που βάλαμε από την αρχή της προετοιμασίας και το καταφέραμε. Είχαμε να κερδίσουμε μετάλλιο 16 χρόνια και με μία ομάδα, ας πούμε, που πολλοί μας είχαν στο ranking Top-11, Top-10 καταφέραμε να φτάσουμε στο Top-3 στην Ευρώπη. Πιστεύω ότι σε όλα τα παιχνίδια, που παίξαμε δώσαμε τα πάντα, ακόμα και το ματς με την Βοσνία που χάσαμε τα παιδιά έδωσαν τα πάντα, στο ματς με την Τουρκία πάλι δώσαμε τα πάντα. Παλέψαμε σε κάθε παιχνίδι που παίξαμε. Αυτό μπορείς να ζητήσεις από την ομάδα σου και από τους συμπαίκτες σου. Αυτό που λέω πάντα κάθε καλοκαίρι είναι ότι όποτε παίζω στην Εθνική πραγματικά ξαναερωτεύομαι το μπάσκετ, ανυπομονώ για την επόμενη στιγμή που θα ξαναφορέσω τη φανέλα και θα είμαι μαζί με τον, μακάρι, κόουτς Σπανούλη και τους συμπαίκτες μου και τα αδέλφια μου και θα ξαναπάμε να κάνουμε κάτι σπουδαίο για τη χώρα. Αυτό. Αυτό δεν υπάρχει... Δεν έχει κάτι άλλο».

- Και μία τελευταία ερώτηση. Εσύ, καλύτερος παίκτης του κόσμου, Θανάσης, Άλεξ, ίσως έχουμε του χρόνου και τον Αβδάλα στο ΝΒΑ. Πήγαμε και τον είδαμε στην Βιρτζίνια, πάει μια χαρά. Έχεις εικόνα;

«Ναι, τον έχω δει. Είδα και ένα από τα πρώτα του ματς που έβαλε 33 πόντους αλλά εμένα δεν με νοιάζει, δεν είδα μόνο τους 33 πόντους που έβαλε. Ήταν πώς τους έβαλε, πώς έφτιαξε παιχνίδι για τους συμπαίκτες του, πώς έφτιαξε παιχνίδι για τον εαυτό του. Τα καλάθια τα δύσκολα που έβαλε στο τέταρτο δεκάλεπτο. Φυσικά και είναι ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα στην Ελλάδα, έχει πάρα πολύ μεγάλο ταβάνι, αν συνεχίσει να είναι ταπεινός και συγκεντρωμένος θα φτάσει πάρα πολύ ψηλά, μπορεί να είναι και lottery pick του χρόνου στο draft. Αυτό που με ενθουσιάζει και μου αρέσει είναι ότι μπορεί σε δύο χρόνια, όταν πάμε στο Παγκόσμιο, να έχουμε τον καλύτερο shooting guard της Ελλάδας στην ομάδα μας, θα μας βοηθήσει. Και ανυπομονώ. Ανυπομονώ να παίξω μαζί του και ανυπομονώ να δω τα επόμενα βήματά του».

*Ο Τόλης Κοτζιάς πήγε στην Αμερική, αφού έκανε πρώτα τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις σε ένα από τα πολλά διαγνωστικά κέντρα της Affidea, η οποία είναι η κορυφαία του είδους.