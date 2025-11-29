Lakers' Corner: Αήττητοι στο Κύπελλο, «πάτησαν» Ντέιβις και Μάβερικς

Οι Λος Άντζελες Λέικερς δε δυσκολεύτηκαν να επικρατήσουν απέναντι στους Ντάλας Μάβερικς (129-119) για το NBA Cup, στην επιστροφή του Άντονι Ντέιβις στο ΛΑ.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς αναμετρήθηκαν με τους Ντάλας Μάβερικς για το NBA Cup και δε δυσκολεύτηκαν να πάρουν τη νίκη. Στο πρώτο παιχνίδι του Άντονι Ντέιβις στο ΛΑ μετά το trade, οι «Λιμνάνθρωποι» επικράτησαν με 129-119 και έτσι έκαναν το 4-0 στον όμιλό τους στο Κύπελλο.

Ο «Φρύδιας» σε δηλώσεις του είχε κάνει γνωστό πως ήθελε να προλάβει να είναι έτοιμος για αυτό το ματς και στην επιστροφή του εκεί που κατέκτησε το πρωτάθλημα το 2020 μέτρησε 12 πόντους, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 3 μπλοκ σε 28 λεπτά. Φυσικά, ο Ντέιβις παραμένει θρύλος των Λέικερς και θα είναι πάντα ευπρόσδεκτος στο προηγούμενο «σπίτι» του, αλλά ο Λούκα Ντόντσιτς απέδειξε για ακόμη μία φορά γιατί οι «Λιμνάνθρωποι» αποφάσισαν να δώσουν σε αυτόν τα... κλειδιά του οργανισμού.

LUKA DONCIC IS COOKING. 🔥



pic.twitter.com/u9emloLkRV — Hoop Central (@TheHoopCentral) November 29, 2025

Ο Σλοβένος superstar έμεινε στο παρκέ για 40 λεπτά και είχε 35 πόντους (4/9 τρίποντα), 5 ριμπάουντ, 11 ασίστ και 1 μπλοκ. Παρά τα νούμερά του, ο «Luka Magic» είχε μία... ήσυχη βραδιά και ήταν το δεύτερο βιολί πίσω από τον Όστιν Ριβς.

Ο 27χρονος σε 41 λεπτά πέτυχε 38 πόντους (6/8 τρίποντα), πήρε 8 ριμπάουντ και έδωσε 3 ασίστ. Ο Αμερικανός ήταν εκπληκτικός και η χημεία του με τον Ντόντσιτς είναι άριστη. Πλέον, οι δυο τους φαίνεται πως έχουν βρει και ρυθμό από το τρίποντο και πρόκειται για ένα δίδυμο που φαντάζει... αδύνατο να το σταματήσει κάποια ομάδα.

Luka and LeBron putting on a show early!



(🎥: @NBA) pic.twitter.com/GAfJKBkcDQ — Lakers Nation (@LakersNation) November 29, 2025

Ο Λεμπρόν Τζέιμς συνέχισε το τρομερό του σερί με τουλάχιστον 10 ματς. Ο «Βασιλιάς» δεν έκανε τη διαφορά στο συγκεκριμένο ματς και ήταν η τρίτη επιλογή στους «Λιμνανθρώπους» πίσω από τους Ντόντσιτς και Ριβς. Ο θρύλος του αθλήματος ολοκλήρωσε τον αγώνα με 13 πόντους, 5 ριμπάουντ, 7 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 34 λεπτά και έτσι κέρδισε και την... προσωπική αναμέτρηση με τον Άντονι Ντέιβις.

Watch LeBron and watch what happens pic.twitter.com/SmM3e4dxAR — Trevor Lane (@TrevorLane) November 29, 2025

Ο ΝτεΆντρε Έιτον επέστρεψε στην αγωνιστική δράση και ήταν σαν να μην έχασε ούτε μία μέρα. Παρά το γεγονός πως είχε απέναντί του τον «Φρύδια» σε 36 λεπτά μέτρησε 17 πόντους, 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο και 2 μπλοκ. Ο έμπειρος σέντερ για ακόμη μία φορά έδειξε πως είναι το «5» που έψαχναν για χρόνια οι Λέικερς.

Ο Ρούι Χατσιμούρα στο πρώτο ημίχρονο δεν ήταν καλός, όμως στην επανάληψή του βρήκε τα πατήματά του. Πέτυχε μερικά μεγάλα τρίποντα (τελείωσε με 4/8) και είχε 14 πόντους, 4 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο. Παρά το γεγονός πως... δεν του πήγαινε η βραδιά, ο Χατσιμούρα όταν χρειάστηκε, μπήκε στο παρκέ και ευστόχησε σε μεγάλα σουτ, δείχνοντας πως αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς παίκτες στο ροτέισον του Τζέι Τζέι Ρέντικ.

Ο Γκέιμπ Βίνσεντ ήταν ο καλύτερος παίκτης των Λέικερς που ήρθε από τον πάγκο. Σε 23 λεπτά μέτρησε 6 πόντους και 3 ασίστ και ήταν στο παρκέ σε κρίσιμα λεπτά στα τέλη και των δύο περιόδων.

Ο Τζάκσον Χέιζ προσέφερε και αυτός πράγματα από τον πάγκο, χωρίς όμως να κάνει τη διαφορά. Σε 12 λεπτά μέτρησε 6 πόντους, 2 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 μπλοκ.

Ο Τζέικ ΛαΡάβια πραγματοποίησε την χειρότερή του εμφάνιση με τα χρυσά και μωβ, έχοντας 2 ριμπάουντ και 1 λάθος σε 14 λεπτά, και ήταν η πρώτη φορά που δεν πέτυχε ούτε έναν πόντο φέτος.

Τέλος, ο Μαξ Κλέμπερ σε 4 λεπτά είχε 1 λάθος και 1 κλέψιμο.

Οι Τζάρεντ Βαντερμπίλτ, Ντάλτον Κνεκτ, Αντού Τιέρο και Μπρόνι Τζέιμς δεν πήραν χρόνο συμμετοχής.

Με αυτή τη νίκη οι Λέικερς όχι μόνο τερμάτισαν πρώτοι στον όμιλό τους με 4-0 αλλά βελτίωσαν το συνολικό τους ρεκόρ σε 14-4 και βρίσκονται στη δεύτερη θέση της δυτικής περιφέρειας. Μπροστά τους είναι μόνο οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ με 19 νίκες και 1 ήττα.

Πλέον, οι Λέικερς έχουν μπροστά τους τις αναμετρήσεις με τους Νιού Ορλίνς Πέλικανς (1/12, 04:30), τους Φοίνιξ Σανς (2/12, 05:00), τους Τορόντο Ράπτορς (5/12, 02:30), τους Μπόστον Σέλτικς (6/12, 02:00) και τους Φιλαδέλφεια Σίξερς (8/12, 02:30), πριν αναμετρηθούν με τους Σαν Αντόνιο Σπερς στα προημιτελικά του NBA Cup (11/12, 05:00).