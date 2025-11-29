«Ακυρώθηκε η προπόνηση της Παρτιζάν - Θα μιλήσει στον κόσμο ο Μαρίνκοβιτς»

Η προπόνηση της Παρτιζάν ακυρώθηκε μετά τα επεισόδια που έγιναν από τον κόσμο και ο Βάνια Μαρίνκοβιτς αναμένεται να μιλήσει σε όσους βρίσκονται έξω από την «Beogradska Arena».

Η Παρτιζάν είχε προγραμματισμένη προπόνηση για το απόγευμα του Σαββάτου (29/11) και αρκετός κόσμος βρέθηκε έξω από την «Beogradska Arena». Όσο το πλήθος περίμενε και φώναζε συνθήματα υπέρ του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, η ομάδα ανακοίνωσε την οριστική αποχώρηση του «Ζοτς».

Οι αντιδράσεις του κόσμου δεν ήταν ήρεμες και όσοι έχουν μαζευτεί εκεί ζητάνε εξηγήσεις για την παραίτηση του θρυλικού κόοτς.

Σύμφωνα με την «Mozzart Sports», η προπόνηση ακυρώθηκε μετά τα όσα έγιναν και ο Βάνια Μαρίνκοβιτς αναμένεται να απευθυνθεί στο πλήθος.