«Πιθανό ο Κάτας να οδηγήσει την Μακάμπι στην επιστροφή στο Ισραήλ»

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ δεν αποκλείεται να επιστρέψει στο Ισραήλ με τον Όντεντ Κάτας στον πάγκο της, σύμφωνα με το «WallaSport».

Η κατάσταση στην Μακάμπι Τελ Αβίβ μόνο καλή δεν είναι. Η κακή πορεία της ομάδας έχει δημιουργήσει αμφιβολίες για τον Όντεντ Κάτας και στον οργανισμό ήδη εξετάζουν την περίπτωση του Γιάννη Σφαιρόπουλου.

Όμως, σύμφωνα με το «WallaSport», η διοίκηση της ομάδας είναι έτοιμη να δώσει ακόμη μια ευκαιρία στον έμπειρο τεχνικό. Το δημοσίευμα επικαλείται μία πηγή από την ομάδα, η οποία αναφέρει πως υπάρχει μεγάλη πιθανότητα η επιστροφή της Μακάμπι στο Ισραήλ να γίνει με τον Κάτας στην άκρη του πάγκου.

Σημειώνεται πως δεν έχει υπάρξει ακόμα κάποια οριστική απόφαση και μένει να φανεί αν ακόμα ένας προπονητής της Euroleague θα δει την πόρτα της εξόδου.