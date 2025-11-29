Απίστευτο και όμως αληθινό: Οι Μάβερικς έκαναν double-team στον Ντόντσιτς… με το τζάμπολ (vid)

Η πρώτη φάση του αγώνα των Λος Άντζελες Λέικερς με τους Ντάλας Μάβερικς ξεχώρισε, με τους φιλοξενούμενους να κάνουν double-team τον Λούκα Ντόντσιτς… με το καλημέρα.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς αναμετρήθηκαν με τους Ντάλας Μάβερικς για το ΝΒΑ Cup και κατάφεραν να πάρουν τη νίκη με 129-119. Ο Λούκα Ντόντσιτς ήταν για ακόμη μία φορά εξαιρετικός και μαζί με τον Όστιν Ριβς έκαναν... πάρτι απέναντι στους «Μαβς».

Χαρακτηριστική είναι μάλιστα η πρώτη φάση του αγώνα. Ο ΝτεΆντρε Έιτον πήρε το τζάμπολ από τον Άντονι Ντέιβις και έστειλε την μπάλα στον Λεμπρόν Τζέιμς. Αυτός έδωσε στον Λούκα Ντόντσιτς και κατευθείαν δύο παίκτες πήγαν πάνω στον Σλοβένο σούπερσταρ.

Έτσι, αυτός έδωσε ξανά στον «Βασιλιά» και αυτός με τη σειρά του βρήκε μόνο του τον Όστιν Ριβς, ο οποίος ευστόχησε σε τρίποντο και άνοιξε το σκορ του αγώνα.

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