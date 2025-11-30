Α1 Γυναικών: Ο Παναθηναϊκός κοντράρεται με τον ΠΑΟΚ στο Παλατάκι

Η 8η αγωνιστική της Α1 Γυναικών ολοκληρώνεται την Κυριακή (30/11) με τέσσερις αναμετρήσεις.

Το πρώτο ματς της ημέρας θα γίνει στο Παλατάκι, καθώς ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό (13:00). Οι «πράσινες» θέλουν να παραμείνουν αήττητες και μόνες στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.

Στη συνέχεια, στις 15:00, η Νέα Ιωνία θα φιλοξενήσει την Ανόρθωση Βόλου, ενώ μία ώρα αργότερα (16:00) ο Αθηναϊκος θα κοντραριστεί στο «Δ. Καλτσάς» με τον Πρωτέα Βούλας. Τέλος, ο ΠΑΣ Γιάννινα θα αντιμετωπίσει τον Παναθλητικό στις 17:00.

Θυμίζουμε πως στο παιχνίδι που έγινε το Σάββατο (29/11), ο Ολυμπιακός κέρδισε με 84-66 τον Αμύντα.