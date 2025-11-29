Ντόντσιτς: «Τα ματς εναντίον των Μάβερικς θα έχουν πάντα ξεχωριστή σημασία για μένα»

Ο Λούκα Ντόντσιτς αντιμετώπισε για ακόμη μια φορά τους Ντάλας Μάβερικς και δήλωσε πως αυτά τα παιχνίδια θα έχουν πάντα ξεχωριστή σημασία για τον ίδιο.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς συνεχίζουν την νικηφόρα πορεία τους, κερδίζοντας αυτή την φορά τους Ντάλας Μάβερικς (129-119). Έτσι έφτασαν στην πέμπτη συνεχόμενη νίκη τους στο ΝΒΑ και ανέβηκαν στο 13-4. Με αυτή την νίκη μάλιστα, έκαναν το 4-0 στο φετινό NBA Cup και εξασφάλισαν την πρώτη θέση στον όμιλό τους.

Ο Λούκα Ντόντσιτς ήταν εξαιρετικός για ακόμη ένα παιχνίδι, πετυχαίνοντας double-double, το τέταρτο συνεχόμενο, με 35 πόντους, 11 ασίστ και 5 ριμπάουντ όντας ασταμάτητος με 10/18 εντός παιδιάς και 11/11 βολές.

Ο Σλοβένος στις δηλώσεις του αμέσως μετά το παιχνίδι στάθηκε στα ματς απέναντι στην πρώην ομάδα του: «Θα έλεγα ότι είναι λίγο πιο εύκολο τώρα. Αλλά τα παιχνίδια εναντίον του Ντάλας θα έχουν πάντα μια ξεχωριστή σημασία για μένα. Θέλω να πω, έχω ακόμα πολλούς φίλους εκεί, οπότε είναι διασκεδαστικό, αλλά είναι πάντα ιδιαίτερο. Όπως είπα, θα είναι πάντα ξεχωριστό για μένα».