Άνετη επικράτηση για τον Ολυμπιακό, που κέρδισε εκτός έδρας τον Αμύντα με 84-66 στο παιχνίδι που άνοιξε την αυλαία της 8ης αγωνιστικής της Α1 Γυναικών.

Με τη νίκη του αυτή ο Ολυμπιακός ανέβηκε στο 6-1, πιάνοντας στο ίδιο ρεκόρ τον Αθηναϊκό, ενώ ο Παναθηναϊκός παραμένει αήττητος (6-0). Από την πλευρά του ο Αμύντας έπεσε στο 1-6, παραμένοντας στην προτελευταία θέση της κατάταξης στην Α1 Γυναικών.

Πρώτη σκόρερ για τις νικήτριες ήταν η Ελεάννα Χριστινάκη με 16 πόντους και ακολούθησαν οι Ιβάνα Γιακούμπκοβα με 15 πόντους, Σιέρα Τζόνσον με 11 και Ευγενία Κολλάτου 10. Για τον Αμύντα ξεχώρισε επιθετικά η Νικολ-Ρόουζ Γκίλντεϊ με 19 πόντους, 6 ασίστ, με τις Ελευθερία Καλομιτσίνη και Σίντνεϊ Χάντερ να προσθέτουν από 11 πόντους.

Ανταγωνιστικός μόνο στο πρώτο δεκάλεπτο ήταν ο Αμύντας, που είδε στη συνέχεια τον Ολυμπιακό να βάζει το πόδι στο γκάζι και να φτάνει σε διψήφιες διαφορές. Το επιμέρους σκορ 14-28 της δεύτερης περιόδου ήταν και αυτό που καθόρισε την τελική έκβαση του παιχνιδιού, με τις φιλοξενούμενες να φτάνουν τη διαφορά έως και τους 30 πόντους (37-67) λίγο πριν το τέλος της τρίτης περιόδου.

Τα δεκάλεπτα: 17-24, 31-52, 49-67, 66-84

Αμύντας (Παπαναστασίου): Γκίλντεϊ 19(1), Στούπα 4, Μαργώνη 3(1), Λαμπράκη 2, Καλομιτσίνη 11(2), Κωνσταντινέα, Μουστάκα, Μπέι 7, Χάντερ 11(1), Μόρτεσεν 9(1), Νάτσκου.

Ολυμπιακός (Δρακάκη): Κατσώτη, Σπυριδοπούλου 5(1), Γιακούμπκοβα 15(1), Γούλφολκ 8(1), Καρλάφτη 4, Δίελα 4, Μπενέκη, Χριστινάκη 16, Κολλάτου 10(2), Τζόνσον 11, Ράμπερ 2, Ντάλα 9(3).

Δείτε εδώ τα στατιστικά του αγώνα.