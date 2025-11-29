Συμεωνίδης: «Θεωρώ ότι την επόμενη χρονιά ο Αβδάλας θα είναι στον πρώτο γύρο του NBA Draft»

Ο προπονητής του Λαυρίου, Σάββας Συμεωνίδης μίλησε για το φαινόμενο «Νεοκλής Αβδάλας», με τον οποίον συνεργάστηκε στο Περιστέρι, και την πορεία που τον έφερε μέχρι το NCAA και το Βιρτζίνια Τεκ.

Αναλυτικά όσα είπε στο EOK WebRadio...

Για τον Νεοκλή Αβδάλα: «Από την αρχή της περσινής σεζόν είχα αναλάβει τον Νεοκλή, δουλέψαμε όλη τη χρονιά μαζί. Τα αποτελέσματα που κάναμε δικαιώνουν τον ίδιο, προσπαθούσα και από τη δική μου μεριά να τον βοηθήσω. Ήταν ένα πολύ φοβισμένο παιδί, ήρθε στα 18 του, αλλά από τα 16 του είχε μεγάλο “βάρος” στις πλάτες του. Από τότε θεωρούταν ο κορυφαίος παίκτης στην ηλικία του, ήταν προκαθορισμένο ότι θα παίξει στο ΝΒΑ. Αυτό σε μία πολύ μικρή ηλικία έχει ιδιαίτερη πίεση. Ο Αβδάλας είχε μία “ταμπέλα” ότι έπρεπε να είναι ο πρώτος. Έχει μεγάλη απόσταση από τις μικρές ηλικίες, έκανε προπονήσεις και με την πρώτη ομάδα του Παναθηναϊκού, είδε πως είναι το μπάσκετ και πώς παίρνεις πρωτοβουλίες. Όταν το συνάντησα αντιλήφθηκα ότι είχε μεγάλο “βάρος” πάνω του και τον κρατούσε πίσω. Προσπαθούσε να μην κάνει λάθη. Πρέπει να δώσουμε τα εύσημα και στον Γιώργο Λιμνιάτη, ήταν πρωτοβουλία του να παίξει στην ανδρική ομάδα. Είναι δύσκολο να εμπιστευτείς τα νέα παιδιά. Ο κόουτς το έκανε σε μεγάλο βαθμό, έδωσε ευκαιρίες και στον Ζούγρη, ώστε να αναδείξουν το ταλέντο τους γιατί έχουμε ανάγκη από Έλληνες παίκτες. Με τον Νεοκλή όταν συναντηθήκαμε και αρχίσαμε να δουλεύουμε, το σημαντικό ήταν να εστιάσουμε στη ψυχολογία του και να νιώσει εμπιστοσύνη στον εαυτό του. Δεν το ένιωθε τόσο, δεν είχε παίξει πολύ και δεν το είχε αντιληφθεί. Σε πρώτο χρόνο με τις ατομικές προπονήσεις, δούλευε παραπάνω τρεις ώρες, ήταν συγκεντρωμένος. Η ψυχολογία του βελτιώθηκε γρήγορα όταν άρχισε να μπαίνει στο παρκέ, ήταν αγχωτικό κάθε του ξεκίνημα στους αγώνες. Μετά από ένα παιχνίδι με τον Πανιώνιο είχε βάλει 15 πόντους και “ξεκόλλησε” και συνειδητοποίησε το ταλέντο του. Έπειτα, ο τρόπος που του συμπεριφερθήκαμε και την εμπιστοσύνη που του δείξαμε, τον αφήσαμε να κάνουμε λάθη γιατί έτσι μαθαίνουν τα σωστά. Κάθε εβδομάδα βελτιωνόταν, ήταν και πρώτος σκόρερ της ομάδας σε αρκετά ματς».

Για την εξέλιξη και το μέλλον του παίκτη: «Τεράστια διαφορά σε όλα τα επίπεδα, κυρίως στη ψυχολογία του. Κατάλαβε το τί ταλέντο και τι δυνατότητες έχει. Μιλάμε αρκετά συχνά ακόμη, νιώθει πάρα πολύ καλά και ότι θα πάει στο ΝΒΑ. Το φέρνει και στο στυλ παιχνιδιού του πλέον. Όταν μία ομάδα, όπως μου είχε πει ο τωρινός προπονητής του, τον εμπιστεύονται και του δίνουν ελευθερίες, είναι σίγουρο ότι θα εξελιχθεί 100%. Έχει πάει ως πρωταγωνιστής και όχι ως ρολίστας. Πρέπει να χτίσει τον εαυτό του σαν να είναι ο καλύτερος Ευρωπαίος παίκτης και να παίρνει ευθύνες, να είναι ο επόμενος μεγάλος παίκτης που θα ηγηθεί της Εθνικής ομάδας. Έχει έμφαση στον πρωταγωνιστικό του ρόλο, του έκανε καλό το περασμένο καλοκαίρι στην Εθνική. Είναι ένα παιδί, που ο τρόπος που σκέφτεται το μπάσκετ, είναι το πιο σημαντικό. Η οικογένεια του που τον στηρίζει είναι εξαιρετική. Όλα είναι σε υπερθετικό βαθμό για να κάνει μία καριέρα που θα θαυμάσουμε όλοι. Δεν είχε στο μυαλό του στην αρχή να πάει στις ΗΠΑ, η εξέλιξη του στο Περιστέρι έφερε πολλούς σκάουτερς για να τον δουν. Έβλεπαν και τις ατομικές προπονήσεις του, βελτιώθηκε πάρα πολύ στο σουτ του, άλλαξε πράγματα και εντυπωσιάστηκαν όσοι ήρθαν να τον δουν. Όταν ήταν στο draft ήταν καταπληκτικός, είχε 52% τρίποντο. Έψαχνε ένα συμβόλαιο, ήταν τρομερό step up. Τον παρακολούθησαν και είδαν την αξία του. Θεωρώ ότι την επόμενη χρονιά ο Νεοκλής θα είναι στον πρώτο γύρο του NBA Draft. Η δουλειά δεν είναι μόνο οι προπονήσεις, είναι η σωστή ξεκούραση και η διατροφή. Η ζωή του επαγγελματία αθλητή έχει ιδιαιτερότητες και ο Αβδάλας τα καταφέρνει πολύ καλά σε αυτό».